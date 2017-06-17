Serhan Yavaş...'BEN HİÇ SİGARA İÇMEDİM, KIZIMA ÖRNEK OLMALIYIM!'

Bugün kadar hiç sigara içmeyerek kızına örnek olduğunu belirten oyuncu, eski manken Serhan Yavaş, “Aile bireyleri çocuklarının sigara ve alkol kullanmasını istemiyorsa, kesinlikle küçük yaşlardan itibaren onların yanında bunları kullanmamalı” dedi.

Yeşilay Dergisi Haziran sayısına röportaj veren oyuncu, eski manken Serhan Yavaş, aile bireylerinin çocuklarının sigara ve alkol kullanmasını istemiyorlarsa, kesinlikle küçük yaşlardan itibaren onlarının yanında bunları kullanmamaları gerektiğini belirtti.

Bağımlılıklara karşı, ailelerin rolü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Serhan Yavaş, “ Ben hiç sigara içmedim, bir kez tadına baktım.

Çocuklukta anne-baba içiyorsa meraklanırsınız, bir arkadaşınız da sizi motive ediyorsa birlikte denersiniz” diye konuştu.

“Yere attım, üstüne bastım ve hayatım boyunca bir da sigara içmedim”

“Benim bir arkadaşım bu konuda önayak oldu, evden bir sigara aldım, ikiye böldüm, bir parçasını ona verdim, bir parçasını ben aldım” şeklinde konuşan Serhan Yavaş, “ Yaktım, o dumanı bir kez içime çektim ve dumandan neredeyse boğuluyordum.

“Ciğerlerime saçma sapan bir hava girdi” diye düşünüp yere attım, üstüne bastım ve hayatım boyunca bir daha da sigara içmedim” dedi.

“Güzel bir ders oldu”

Hakikaten bu açıdan şanslı biri olduğunu kabul eden Serhan Yavaş, “O sigaranın bedenime vereceği zararı yaşamadım.

Alkol için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hiç sevmedim. 2001 yılından itibaren asitli içeceklerden hazır meyve sularından uzak duruyorum” dedi.

İşlenmiş gıdaları, ambalaja girmiş hayvansal ürünleri de kullanmamaya gayret ettiğini ifade eden Serhan Yavaş, “Bunların vücuda etkilerini biliyorum. Herkes, ‘Sen ne kadar genç görünüyorsun, vücudunu nasıl muhafaza ediyorsun?’ diyor.

Halbuki onlar benim yaşamadığım şekilde yaşıyorlar. Siz bedeninize nasıl bakarsanız, bedeniniz de sizi o şekilde taşır” dedi.

“Üzerinde ‘öldürür’ yazılı bir ürünün tüketilmesi ne kadar akıllıca”

Sigara kullandığı için kanser olan, beyninde, ciğerlerinde hasar olan insanlar olduğuna dikkat çeken Serhan Yavaş, “Ayrıca üzerinde öldürür yazılı bir ürünü düzenli tüketiyor olmak ne kadar akıllıca? Hayatınızla ilgili kumar mı oynamak istiyorsunuz?” dedi.

Kızının 15-16’lı yaşlarda olduğunu ifade eden Serhan Yavaş, ergen yaşlarda çocukların ailesiyle değil daha çok arkadaşlarıyla vakit geçirip eğlenmek istediklerini söyledi. Serhan Yavaş, “O yaşın kendine göre bir bakış açısı oluyor.

Ergenlikte çok sert ve katı kurallarla yaklaşmamak geriyor. Bu baskıyı uygulayan anne babalar da kendi çocukluklarını hatırlayarak o duyguyu bilebilirler de belki hatırlamak istemiyorlar.

Sadece kendisine, bedenine ve ahlaki değerlerine zarar verici davranışlardan kaçınması önemli, bunun dışındaki baskıların geri dönüşleri farklı oluyor” şeklinde konuştu.