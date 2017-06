Serra Yılmaz... 'KOMEDİ KRALİÇESİ' ÖDÜLÜNE DEĞER BULUNDU!

Oyuncu Serra Yılmaz, bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen MIX Milano Festivali’nde 'Komedi Kraliçesi' (Queen of Comedy) ödülünü aldı.

İtalya’nın prestijli film festivallerinden MIX Milano Festivali, bu sene Türkiye’den başarılı sinema ve tiyatro oyuncusu Serra Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti.

Türk sinemasını ve tiyatrosunu İtalya’da başarıyla temsil eden ünlü oyuncu, festivalde “Komedi Kraliçesi” ödülüne layık görüldü.

Konuşmasında LGBTİ haklarında da dikkati çeken Yılmaz, “Mizah gökkuşağının tüm renklerini kucaklar ve farklı cinsel kimliklerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleriyle zenginleşir.

Bugünlerde Çeçenistan gibi dünyanın değişik noktalarında yaşanan LGBTİ hakları ihlalleri son derece kaygı verici bir boyuta ulaştı. Biz sanatçılar eserlerimizle ve mizahımızla bu baskıya karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Milano’daki ünlü Piccolo Tiyatrosu’nda gerçekleşen törede Serra Yılmaz, ödülünü İtalyan televizyonundaki MasterChef programında birlikte yarıştığı ünlü astrolog Antonio Capitani'nin elinden aldı.

Capitani ödülü takdim ederken, "Oynadığı her role ruh kazandıran ve her karakterlerini bize tüm doğallığı ile yaşatan Serra Yılmaz’a bu ödülü vermekten büyük onur duyuyorum” dedi.



Yılmaz, ödülü alırken şöyle konuştu:

"Dünyanın bugün daha çok komediye ihtiyacı var. Çünkü dünyamız her geçen gün biraz daha sıkıntılı bir hale geliyor, kararıyor. Bizler de dünyamızdaki basit değerleri korumak için mücadele ediyoruz. O nedenle bütün bu mücadele içinde bence bizi aydınlatan anlar ancak mizahla ortaya çıkıyor."

Ferzan Özpetek sinemasının sembolü olarak da bu ödüle layık görülen Yılmaz’ın yer aldığı tiyatro oyunları her yıl İtalya’da kapalı gişe oynuyor.