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Sertab Erener... İZMİR'DE MÜZİK RÜZGARI!..

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Sertab Erener... İZMİR'DE MÜZİK RÜZGARI!..
Türk pop müziğin en güçlü seslerinden biri olan Sertab Erener İzmir'de sevenleriyle buluştu.

Müzik hayatının 25. yılını kutlayan Sertab Erener’i İzmirli hayranlarıyla buluşturan Ege Perla, bu özel konserle Kasım ayının çok renkli geçeceğinin sinyallerini verdi.

Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla her zaman izleyenleri kendine hayran bırakan Sertab Erener eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla İzmir'i salladı. Sahneden sık sık hayranlarıyla sohbet eden güzel sanatçı esprileriyle de izleyenleri güldürdü.

İstanbul, Aslolan Aşktır, Yanarım, Zor Kadın, Rengarenk, Kime Diyorum, Açık Adres, Ego ve çok daha fazlasıyla keyifli dakikalar geçiren İzmirliler konser boyunca gönüllerince dans etti.

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