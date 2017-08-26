  • BIST 109.755
  • Altın 143,021
  • Dolar 3,4410
  • Euro 4,0896
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!

Sertab Erener... SAHNEDE PROTOKOL KRİZİ! BAŞKANI KOVDU, SAHNEYİ TERKETTİ!

»
Sertab Erener... SAHNEDE PROTOKOL KRİZİ! BAŞKANI KOVDU, SAHNEYİ TERKETTİ!
18. Çatalca Erguvan Festivali'nde sahne alan Sertab Erener, protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle kendisini yakından izleyemeyen seyircilerini sahneye davet etti.

Çatalca Belediyesi tarafından bu yıl 18incisi düzenlenen festivalde sahne alan Sertab Erener, büyük sevgi gösterisi ile karşılandı.

Sahne önünde protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle seyircilerin uzakta kalmasına tepki gösteren ünlü şarkıcı, hayranlarını protokol alanına davet etti.

 Çatalca Belediyesi yetkilileri ise güvenlik gerekçesiyle seyircilerin protokol için ayrılan bölüme girmesine izin vermedi.

Bunun üzerine Erener sahneyi terk ederken, seyirciler de belediye yetkililerinin bu tutumunu yuhalayarak tepki gösterdi.

SEYİRCİLERİ SAHNEYE DAVET ETTİ

Bir süre sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, hayranlarını bu kez sahneye davet etti. Erener, sevilen şarkılarını sahnede hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

<iframe width="610" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/4n81pu-7T6M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kaynak: www.milliyet.com.tr
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrası... BODRUM'DA DÜNYACA ÜNLÜ TENOR'A EŞLİK EDİYOR!25 Ağustos 2017 Cuma 16:00
  • Mithat Can Özer... YEPYENİ BİR "KARA SEVDA"!25 Ağustos 2017 Cuma 14:00
  • Nejat Çarkacı... RENAGARENK KIPIR KIPIR BİR YAZ KLİBİ!..25 Ağustos 2017 Cuma 13:30
  • Sibel Tüzün... BİKİNİ VE MAYOLU KLİP VE ALBÜM TANITIM!25 Ağustos 2017 Cuma 09:30
  • Lara... NASIL ZAYIFLADI?24 Ağustos 2017 Perşembe 18:45
  • Mabel Matiz...İZMİR'DE İZDİHAM, 80 BİN'DEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ!...24 Ağustos 2017 Perşembe 18:30
  • Hakan Altun... AŞK İSYANI!24 Ağustos 2017 Perşembe 18:15
  • Sıla... İZMİR'DE SEYİRCİ REKORU!..24 Ağustos 2017 Perşembe 18:00
  • Murat Dalkılıç & Oğuzhan Koç... AŞİNAYIZ DEDİ!24 Ağustos 2017 Perşembe 17:00
  • Zeytinli Rock Festivali... YARIM ASIRLIK MOĞOLLAR'DAN EFSANE PERFORMANS!..24 Ağustos 2017 Perşembe 16:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti