Sevda Demirel... CANLI YAYINDA SLİKONLARINI GÖSTERDİ!...

Kanal D'nin sevilen magazin programı Renkli Sayfalar'ın bugün yayınlanan bölümünde Sevda Demirel'in, 16 yıllık silikonları stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı!

Esprili kişiliği ile tanınan Sevda Demirel programa çıkarttığı silikonları ile geldi... Elden ele dolaşan silikonlar ve Demirel'in anlattıkları stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu...

İŞTE STÜDYODA SLİKONLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR;