Sevda Demirel... CANLI YAYINDA SLİKONLARINI GÖSTERDİ!...

Esprili kişiliği ile tanınan Sevda Demirel programa çıkarttığı silikonları ile geldi... Elden ele dolaşan silikonlar ve Demirel'in anlattıkları stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu...
İŞTE STÜDYODA SLİKONLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR;
Esprili kişiliği ile tanınan Sevda Demirel programa çıkarttığı silikonları ile geldi... Elden ele dolaşan silikonlar ve Demirel'in anlattıkları stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu...
İŞTE STÜDYODA SLİKONLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR;
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