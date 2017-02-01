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Sevda Kuşun Kanadında... ASIM'IN ZOR KARARI!

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Sevda Kuşun Kanadında... ASIM'IN ZOR KARARI!
Dizinin 24. bölümünde Kaşıyaralı’nın Ömer’den intikam almak için kurduğu sinsi tuzağı, Asım’ın zor kararını, genç Numan Kurtulmuş’u ve babası Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş ekrana gelecek.

Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan TRT1’in dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında heyecan dolu bir bölümle geliyor.

Oyuncu kadrosunda başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal Ali Buhara Mete ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerin rol aldığı ‘Sevda Kuşun Kanadında’ 3 Şubat Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

 Dizinin 24. bölümünde Kaşıyaralı’nın Ömer’den intikam almak için kurduğu sinsi tuzağı, Asım’ın zor kararını, genç Numan Kurtulmuş’u ve babası Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş ekrana gelecek.

 3 Şubat Cuma akşamı 24. Bölümünde neler olacak?

Ömer’in Sınavı

 Ömer’in Kaşıyaralı’dan intikam almak için yaptığı plan başarılı bir şekilde işlemiştir. Kaşıyaralı canını kurtarmıştır ancak alemde büyük bir itibar kaybına uğramıştır.

Hemen harekete geçen Kaşıyaralı, Ömer’e karşı sinsi bir plan yapar. Ömer bu hamleyi hiç beklememektedir. Canevinden vurulan Ömer hayatının sınavıyla karşı karşıyadır.

 Asım Ne Yapacak?

 Asım ise peşine düşen ajanla karşı karşıya gelmiştir. Ancak ajan tek başına değildir. Onu koruyan birileri vardır. Ajan Asım’ı projeleri vermezse Elif’i öldürmekle tehdit eder.

Bir yanda Elif bir yanda hayatını adadığı Milli Silah projesi… İşin içine Leyla da girince olaylar iyice karmaşık bir hal alır. Zafer’in ise bütün amacı Asım’ın silah projesini ortadan kaldırmaktır.

 Küçük Numan Kurtulmuş

 Nişanlısı Mustafa ile problemler yaşayan Zeynep hastalanmıştır. Ve bu durumdan kimsenin haberi yoktur.

Babası Hüsnü’den habersiz Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş’un muayenehanesine gider. Henüz gençlik döneminin başında olan Numan Kurtulmuş da babasının yanındadır.

Cuma Saat 20.00’de TRT 1’de

 Genel Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, Yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal Ali Buhara Mete ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştığı dizi, 3 Şubat Cuma akşamı 24. bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkacak.

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