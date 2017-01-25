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Sevda Kuşun Kanadında... BÜYÜK HESAPLAŞMA!

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Sevda Kuşun Kanadında... BÜYÜK HESAPLAŞMA!
Türkiye’nin 70’li yıllarını anlatan TRT 1’in dönem dizisi ‘Sevda Kuşun Kanadında’ 23. bölümü ile 27 Ocak Cuma günü saat 20.00’da TRT 1 ekranında seyircisiyle buluşuyor.

Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan TRT1’in dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında heyecan dolu bir bölümle geliyor.

Oyuncu kadrosunda başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal Ali Buhara Mete ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerin rol aldığı ‘Sevda Kuşun Kanadında’ 27 Ocak Cuma akşamı 23. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

 Yeni bölümde Ömer’in Kabadayılar dünyasındaki yükselişini, Cemil Ateş’e verilen önemli görevi ve Asım’ın peşini bırakmayan karanlık güçler ekrana gelecek.

 27 Ocak Cuma akşamı 23. Bölümünde neler olacak?

 Ömer’in İntikamı

Silahlar çekilmiş, herkes adeta ilk kıvılcımı kimin çakacağını beklemektedir. Tam ortalık kan gölüne dönmek üzereyken Kabadayılar dünyasının ağır abisi Demirleblebi araya girer.

Tarafını belli eder. Büyük hesaplaşma ise yeni başlamıştır. Ömer’in yanında yer alan Demirleblebi de savaşa katılmıştır ve sonucunda ağır bir bedel öder.

Oğlu Mete, babasının intikamını almak için Ömer’in emrine girer. Savaş iyiden iyiye kızışır.

 Cemil Ateş’e Önemli Görev

Zafer kendi adamını istihbaratın başına geçirmek için uğraşırken, araya Türkeş girer. Türkeş’in tavsiyesiyle Cemil Ateş beklenmedik bir makama getirilir.

Zafer ve Amiral bu hamle karşısında büyük bir öfkeye kapılır. Ancak her ikisinin de vazgeçmeye hiç de niyeti yoktur.

 Asım’ın Peşindeki Ajan

Asım’ın milli piyade tüfeği projesinin geleceğinden çekinen dış güçler, silah satıcıları, bu projeyi ortadan kaldırmak için Asım’ın peşine ajan takar. Ajanlar, Asım ve Elif’i tuzağa düşürürler…

 Filiz Ne Yapacak?

Filiz ise başörtüsü bahanesiyle üniversitenin karıştırılmasından kendisini sorumlu tutar. Artık mücadele edemeyeceğini düşünür ve İstanbul’u terk etmek için hazırlık yapar.

Ancak Ömer buna izin verecek midir? Filiz’in karşısına çıkar, kalması için ondan tek şart ister. Ama Ömer için bu çok zor bir istektir…

 Cuma Saat 20.00’de TRT 1’de

Genel Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, Yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal Ali Buhara Mete ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştığı dizi, 27 Ocak Cuma akşamı 23. bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkacak. 

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