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Sevda Kuşun Kanadında... HAVA KURŞUN GİBİ AĞIR!

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Sevda Kuşun Kanadında... HAVA KURŞUN GİBİ AĞIR!
Türkiye’nin 70’li yıllarını anlatan TRT 1’in dönem dizisi ‘Sevda Kuşun Kanadında’ 22. bölümü ile 20 Ocak Cuma günü saat 20.00’da TRT 1 ekranında seyircisiyle buluşuyor.

Türkiye’nin 70’li yıllarını anlatan TRT 1’in dönem dizisi ‘Sevda Kuşun Kanadında’ Türkiye’nin yakın tarihini aydınlatmaya devam ediyor.

 20 Ocak Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak ‘Sevda Kuşun Kanadında’nın yeni bölümünde Ömer’in Kaşıyaralı’nın mekanını basmasını ve Zafer’in üniversitede öğrencileri nasıl provoke etmesi ekrana gelecek.

 Diziye Yeni Oyuncu

 Sevda Kuşun Kanadında’nın oyuncu kadrosuna bu haftadan itibaren Ali Buhara Mete de dahil olacak. Dizide Mete karakterine hayat verecek olan Ali Buhara Mete, daha önce Kurtlar Vadisi Pusu’da 3 sezonda toplam 103 bölüm boyunca “Akif” karakterini canlandırmış ve diziye 264. bölümde veda etmişti. Mete ayrıca Halil İbrahim Sofrası, Eşref Saati ve Bir Kadın Tanıdım isimli dizilerde de rol almıştı.

 Hava Kurşun Gibi Ağır

 Kabadayılar dünyasına hızlı bir giriş yapan Ömer, kendi kurallarını ilan edince Zafer’in adamı Kaşıyaralı ile karşı karşıya gelir.

Ömer öldürülen adamının hesabını sormak için Kaşıyaralı’nın mekânını basar ve karşılıklı silahlar çekilir, hava kurşun gibi ağırdır…

 Asım Zafer’in Hedefinde

 Üniversitede ise ortam gergindir. Gençler arasındaki kavgalar aralıksız sürmektedir. Zafer bir yandan olayları provoke ederken bir yandan da Asım’ı üniversiteden attırmak için plan yapar. Çünkü her adımında karşısına Asım çıkmaktadır.

Diğer yandan Amiral, kontrolünden çıkan Zafer'in işini bitirmek için gizliden gizliye çalışmalarını sürdürmektedir. Birlikte çalışmayı teklif ettiği Zafer’in kara kutusu Bekir ise kararını vermiştir…

 Sevda Kuşun Kanadında Cuma Saat 20.00’da TRT 1 ekranında!

 Genel Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, Yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal Ali Buhara Mete ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştığı dizi, her cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranında seyircisiyle buluşuyor… 

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