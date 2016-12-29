Sevda Kuşun Kanadında... ÖMER GEMİLERİ YAKACAK MI?

Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan TRT 1’in dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında, 30 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da 20. bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında 20. Bölümüyle Cuma akşamı izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümünde, silah çizimleri çalınan Asım’ın mücadelesi ve Ömer’in geleceğiyle ilgili vereceği kritik karar ekrana gelecek.

Ömer’in Zor Kararı

Zafer’in kendisi hakkında ölüm emri verdiğini öğrenen Solaklı, Ömer ve Cemil Komiserin Zafer aleyhine ifade verme teklifini düşüneceğini söyler. Zafer ise Solaklı’nın konuşmasını istememektedir. Zafer, sürpriz hamlesini yapar.

Ömer hiç beklemediği bu gelişme üzerine, kendine yeni bir yol çizmenin vaktinin geldiğini düşünmektedir. Peki Ömer bu zor kararı verebilecek midir? Çünkü bu kararda Filiz’e de yeni hayatında yer yoktur…

Asım Çizimlerin Peşinde

Konseyin kendisi hakkında verdiği kararı kabul etmeyen Zafer, Asım’ın silah çizimlerinin peşindedir. Asım ise çizimleri önemli makamdaki kişilere sunacaktır. Ancak ortada büyük bir problem vardır.

Çizimler çalınmıştır ve görüşme o günün akşamı olacaktır. Asım çizimlerine yeniden kavuşmak için gözünü karartmak zorundadır. Bu mücadelede Elif de en büyük yardımcısı olacaktır.

Genel Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, Yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştığı Sevda Kuşun Kanadında, 30 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak…