Sevda Kuşun Kanadında... ÖMER KABADAYILAR DÜNYASINDA!

Türkiye’nin 70’li yıllarını anlatan TRT 1’in dönem dizisi ‘Sevda Kuşun Kanadında’ 13 Ocak Cuma günü saat 20.00’da TRT 1 ekranında seyircisiyle buluşuyor.

13 Ocak Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak Sevda Kuşun Kanadında’nın 21’inci bölümünde kabadayılar dünyasına giren Ömer’in raconunu ve Zafer’in Asım’ın projesini engellemek için yaptığı plan ekrana gelecek.

Ocak başkanlığını bırakarak ‘Kabadayılar Dünyası’na hızlı bir giriş yapan Ömer’in artık kendi kurallarını koyma vakti gelmiştir. “Solaklı artık yok. Ben benden öncekilere benzemem” diyerek kendi raconunu kesen Ömer’in geçmişi peşini bırakmayacaktır.

Filiz hala aklındadır ancak yeni hayatında duygusallığa yer yoktur.

Zafer Erbay Asım’ın karşısına bir kez daha çıkmıştır. Zafer, silah projesiyle yakından ilgilenir. Bunun için komisyondakilerin görüşünü etkilemek için plan yapar. Amiral ise Zafer’in işini bitirmeye kararlıdır. Bunun için Bekir’e reddedemeyeceği bir işbirliği teklifi yapar.

Erbakan Hoca’nın referansıyla üniversiteye kabul edilen Asım ilk girdiği derste parkalılar tarafından protesto edilir. Üniversite karışır. Diğer yandan Asım silah çizimleriyle ilgili komisyondan çıkacak kararı sabırsızlıkla beklemektedir. Kararı ise Zafer Erbay bildirecektir.

Genel Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, Yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştığı dizi, her cuma saat 20.00’da TRT 1 ekranında seyircisiyle buluşuyor.