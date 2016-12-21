Sevda Kuşun Kanadında... ZAFER ŞİFRELİ MESAJIN PEŞİNDE!

Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan TRT 1’in dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında, 23 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da 19. bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Türkiye’nin 70’li yıllarını anlatan TRT1’in dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında bu hafta da Türkiye’nin yakın tarihindeki gizemli ve karanlık olaylara ışık tutmaya devam edecek.

Dizinin 21 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek 19. bölümünde, Ömer ve Asım’ın Zafer Erbay’a karşı verdikleri amansız mücadele ekrana gelecek.

Ömer Solaklı’nın Peşinde

Zafer’in adamı olan Solaklı’ya son darbeyi vurmaya kararlı olan Ömer bu niyetini Cemil Ateş’e söyleyecek ancak Ateş komiserin amacı ve kuracağı oyun başka olacaktır.

Asım ise üniversitede çalışabilmek için girişimde bulunacak milli sanayii ve yerli silah düşüncesini Erbakan Hoca ile paylaşacaktır. Ancak, Zafer bunu öğrenecek ve bu işin peşini bırakmayacaktır.

Ailesi dağılan Zafer kontrolünü korumak için çok çaba sarf ederken, bir yandan fabrikasında çıkan işçi greviyle uğraşacak bir yandan da kendine karşı oynanan oyunları iyi anlamaya ve karşı oyun kurmaya çalışacaktır, bunun için bazı infaz kararları vermesi gerekecektir.

İbrahim Başkan ise kapatılan MTTB’nin tekrar açılması için uğraşacaktır. Savcı muhalefet ederken buna rağmen İbrahim Başkan pes etmeyecek ve hukuk mücadelesini sürdürecektir.

Genel yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun paylaştığı Sevda Kuşun Kanadında, 21 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.