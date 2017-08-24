Sevda'nın Bahçesi... İLK FRAGMANI YAYINLANDI!

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği 'Sevdanın Bahçesi'nde başrolleri Sibel Can ve Emre Kınay paylaşıyorlar.
Dizi Eylül ayının son haftasında Kanal D ekranlarında olacak.
<a class="link-video" href="http://%3Ciframe%20width=" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="link-video" href="http://%3Ciframe%20width=" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="link-video" href="http://%3Ciframe%20width=" rel="nofollow" target="_blank"><a class="link-video" data-cke-saved-href="http://%3Ciframe%20width=" href="http://%3Ciframe%20width=" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="link-video" data-cke-saved-href="http://%3Ciframe%20width=" href="http://%3Ciframe%20width=" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="link-video" data-cke-saved-href="http://%3Ciframe%20width=" href="http://%3Ciframe%20width=" rel="nofollow" target="_blank"></a></a>
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.