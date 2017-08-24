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Sevda'nın Bahçesi... İLK FRAGMANI YAYINLANDI!

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Sevda'nın Bahçesi... İLK FRAGMANI YAYINLANDI!
Başrollerinde Sibel Can ve Emre Kınay'ın olduğu Sevda'nın Bahçesi, Eylül'de Kanal D'de başlıyor! Dizinin ilk fragmanı yayınlandı...

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği 'Sevdanın Bahçesi'nde başrolleri Sibel Can ve Emre Kınay paylaşıyorlar.

Dizi Eylül ayının son haftasında Kanal D ekranlarında olacak.

 

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