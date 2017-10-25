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Seven Ne Yapmaz... AŞK MI KAZANACAK NEFRET Mİ?

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Seven Ne Yapmaz... AŞK MI KAZANACAK NEFRET Mİ?
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Yusuf Çim ve Seren Şirince’nin paylaştığı Seven Ne Yapmaz 25 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de 8. bölümüyle ATV ekranlarında...

8. bölüm özeti:

Ozan DNA testi sonuçları sayesinde Gizem ile Nazlı’nın aynı kişi olduğunu öğrenmiştir. Nazlı ile yüzleşmek için bir plan yapar ve kardeşi Zeynep’in yardımıyla Gizem’in baş başa kalabilecekleri mekana gelmesini sağlar.

Burada yüzleşirler. Artık gerçekler ortaya çıkmıştır. Hayli romantik başlayan buluşmaları sıkı bir kavgayla sonlanır. İkisi de çok kötü olmuş, adeta yıkılmışlardır.

Ozan ortadan kaybolur. Oyunu ortaya çıkan Nazlı ise köye dönmeye karar verir. Fatma Ana ve oğullarına haber verir, köye dönüyorlardır. Aşkları her geçen gün büyüyen Mehmet ile Arzu, Nazlı’nın gitmesine engel olmak ve Ozan’ı bulmak için harekete geçerler.

Nazlı’nın gideceğini duyan Recep de yaptığı albüm anlaşmasını umursamadan köye dönmeye kalkar. Yadigar, Recep’i vazgeçirmek için uğraşır ama başaramaz.

Sonunda Ozan’a ulaşan Mehmet, Nazlı’nın köye dönmek üzere olduğunu söyler ve sorar; engel olmayacak, gururunu bir kenara bırakıp aşkına sahip çıkmayacak mıdır?

Ozan ile Nazlı’yı aşklarına sahip çıkmak için zorlu bir sınav bekliyordur. Acaba birbirlerini affedebilecekler midir?

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