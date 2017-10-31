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Seven Ne Yapmaz... KADER AĞLARINI ÖRÜYOR!

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Seven Ne Yapmaz... KADER AĞLARINI ÖRÜYOR!
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Yusuf Çim ve Seren Şirince’nin paylaştığı Seven Ne Yapmaz 1 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de 9. bölümüyle ATV ekranlarında...

8. bölüm özeti:

Nikah faciasının üzerinden altı ay geçmiştir. Nazlı ve Ozan’ın yolları ayrılmıştır. Paraları, pulları, evleri, barkları ve en sonunda da umutları elinden alınan aşıklarımız, kendilerine yeni bir hayat kurma çabası içindedirler.

Nazlı ve Arzu, yoksul bir mahallede kıt kanaat geçinmeye çalışmaktadırlar. Arzu, babasının engellemesiyle bir türlü iş bulamamakta, Nazlı ise hem bir eczanede çalışmakta, hem de kendi yaptığı doğal kremleri satmak için uğraşmaktadır. Fakir ama mutludurlar.

Ozan ise taksicilik yapmaktadır. Bir yandan da zengin bir hayattan hızla en dibe düşen Aliye’nin bunalımlarıyla ve Zeynep ile uğraşmaktadır. Ozan’ın tek mutluluğu, her gün gizlene saklana da olsa Nazlı’yı görebilmektir. Hem fakir, hem de mutsuzdurlar.

Bir gün Nazlı, çalıştığı eczanede; tonla alerjisi olan ve bu yüzden, hayatında çıplak ayakla toprağa bile basamamış zengin ve yakışıklı Serdar ile tanışır.

Nazlı’nın doğallığı ve neşesi Serdar’a çok iyi gelir. Ozan ise, taksisine binen Ebru’yu, peşindeki bir adamdan kurtarır.

Havalı, zengin bir kız olan Ebru, tam bir şıpsevdidir ve kahramanı olarak gördüğü Ozan’a görür görmez âşık olur. Kader, Nazlı ve Ozan’ı aylar sonra tekrar karşılaştıracaktır.

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