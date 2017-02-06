'SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ EN ÇOK KİMLER KUTLUYOR?

Yapılan bir anketde yöneltilen “Sevgililer Günü'nü kutlar mısınız?” sorusuna yüzde 41 ile en çok evli erkekler “Evet” dedi. Evlilerin hediye alma oranı da bekarlardan fazla çıktı.

Bir piar şirketi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yaklaşımını inceledi. Toplamda 13 bin 552 kişinin cevapladığı sorular ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.

“Sevgililer Günü'nü kutlar mısınız?” sorusuna en fazla “Evet” yanıtını yüzde 41 payla evli erkekler verdi.

Evli kadınların Sevgililer Günü'nü kutlama oranı yüzde 31'de kaldı. Diğer yandan bekarlarda ise bu günü kutlama oranı evlilere kıyasla oldukça düşük seviyede.

Ankette bekar erkeklerin sadece yüzde 23'ü, kadınların ise yüzde 24'ü Sevgililer Günü'nü kutladığını belirtti.



Sonuçlara göre, Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen kutlama şekli, akşam yemeğine çıkmak. Bekar erkeklerin yüzde 51'i, kadınların yüzde 67'si ve evli erkeklerin yüzde 47'si, kadınların yüzde 64'ü Sevgililer Günü'nde sevgilileri ile yemeğe çıkmayı tercih ettiklerini belirtti.

Yemek seçeneğini evde yapılacak özel bir kutlama planı takip etti. Bekar erkeklerin yüzde 39'u, kadınların yüzde 24'ü ve evli erkeklerin yüzde 48'i, kadınların yüzde 36'sı evde kutlamadan yana.



Evliler, bekarlara kıyasla daha fazla hediye alıyor

Anketteki “Sevgililer Günü için hediye alır mısınız?” sorusunu yanıtlayan evlilerin yüzde 40'ı, bekarların ise yalnız yüzde 31'i “Evet” dedi.

Bekar erkeklerin yüzde 30'u, bekar kadınların yüzde 33'ü Sevgililer Günü'nde hediye aldıklarını belirtti. Evli erkeklerde ise hediye alma oranı yüzde 44'e kadar çıkarken, evli kadınlarda yüzde 41 olarak hesaplandı.



Erkekler çiçek, kadınlar giyim ürünü hediye ediyor

Alışveriş alışkanlıklarına da ışık tutan “Sevgililer Günü için ne tür hediyeler tercih edersiniz?” sorusunu yanıtlayan erkeklerin yüzde 34'ü çiçek, yüzde 28'i takı ve mücevher hediye ettiğini belirtti.

Kadınların yüzde 42'sinin ise hediye seçimini giyim ürününden yana kullandığı ortaya çıktı. Bekar erkeklerin yüzde 31'i takı ve mücevher, yüzde 22'si çiçek ve yüzde 16'sı giyim ürünü hediye ettiklerini söylerken bekar kadınlarda ise sıralama yüzde 36 ile giyim, yüzde 21 ile hobi ve eğlence ürünleri ve ardından yine yüzde 21 ile takı ve mücevher ürünleri şeklinde oldu.



Evli erkeklerde ise sıralama yüzde 46 ile çiçek, yüzde 24 ile takı ve mücevher, yüzde 13 ile giyim ürünleri olurken evli kadınların hediye tercihinde ise yüzde 50 ile giyim, yüzde 20 ile kozmetik ve yüzde 10 seyahat ilk üç sırayı aldı.



50-150 TL arası hediyeler daha fazla tercih ediyor

Sonuçlara göre en çok 50-150 TL aralığındaki hediyeler tercih ediliyor. Bekar erkeklerin yüzde 32'si, kadınların yüzde 35'i, evli erkeklerin yüzde 30'u, kadınların ise yüzde 33'ü bu fiyat aralığındaki hediyeleri satın alıyor.



İnternetten alınan hediye elden veriliyor

Anketten çıkan bir diğer önemli sonuç ise hem evli hem de bekarlarda internetten alınan hediyelerin kargo ile gönderilmesi yerine doğrudan elden verilmesinin tercih edilmesi.

Hediyelerini kendileri verenlerin oranı erkeklerde yüzde 77, kadınlarda yüzde 80. Hem bekar erkek ve kadınlar hem de evli erkekler bu şekilde daha özel olacağını düşündükleri için hediyelerini elden vermeyi tercih ederken evli kadınlar ise sürpriz yapmak için hediyelerini elden verdiklerini belirtiyor.