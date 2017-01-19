Sevinç Erbulak-Fırat Tanış... TİYATRO SAHNESİNDE YENİ BİR İKİLİ!..

Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış’ın görkemli oyunculuğuyla bir komedi fırtınasına dönüşen “Ayrılık”, tiyatro izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen oyuncular Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış, usta kalem Behiç Ak’ın yazdığı “Ayrılık” adlı komedi oyunu için aynı sahnede! Tiyatroevi tarafından sahneye konan, sezonun en iddialı komedisi “Ayrılık”ın prömiyeri, 25 Ocak Çarşamba akşamı 20:30’da Profilo Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış’ın görkemli oyunculuğuyla bir komedi fırtınasına dönüşen “Ayrılık”, tiyatro izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Prof. Dr. Semih Çelenk’in üstlendiği Behiç Ak imzalı “Ayrılık”, Tiyatroevi tarafından sahneye konuyor. 2000 yılında Prof. Dr. Semih Çelenk ve Hamit Demir önderliğinde kurulan, önceki yıl Fırat Tanış’ın da bünyesine dahil olduğu Tiyatroevi; yaratıcı, çağdaş ve çağına tanıklık eden çalışmalar ortaya koymayı amaçlıyor.

Behiç Ak mizahının en belirgin izlerini taşıyan “Ayrılık”; boşanmış bir çiftin ayrıldıktan bir yıl sonra bir araya gelmesiyle giriştikleri, evlilik ve ayrılık süreçlerinin ironik ve gülmece yüklü bir sorgulaması... İkili hayata, budalalıklarımıza, sevimliliklerimize dair eğlenceli, sıcak bir güldürü olan “Ayrılık”ın her anı, birilerimizin hayatında yaşadığı anlarla örtüşüveriyor. Sahnedeki insanlar bize bir anda çok tanıdık geliyor, ama sonra biz bu hataları hiç yapmamışız, yapmazmışız gibi onların budalalıklarına, şaşkınlıklarına gülüyoruz.

“Ayrılık”; budalalık ve uyumsuzluklar üzerine kurulu, çok sıradan olanın içindeki tuhaflığa büyüteç tutan, izleyicisini şaşırtan, kucaklayan, onun zekasını önemseyen bir komedi. Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış’ı aynı sahnede buluşturan oyun, bu mizah büyütecinden kendi hayatımızı gözleme imkanı veriyor: Herşeyi o kadar çok konuşuyor ve tartışıyoruz ki, ağız tadıyla bir omlet bile yiyemiyoruz.

Sahne tasarımını Başak Özdoğan’ın, ışık tasarımını Emrah Sürücü’nün, müziklerini Ebruli Muharrem’in, afişini Emre Duygu’nun yaptığı “Ayrılık”ın fotoğraflarını ise Dilan Bozyel çekti.

“Ayrılık” 25 Ocak 2017, Çarşamba akşamı saat 20:30’da Profilo Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek prömiyerinin ardından; 26 Ocak 2017, Perşembe ve 29 Ocak 2017, Pazar günleri aynı yerde tiyatroseverlerle buluşacak.