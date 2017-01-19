  • BIST 82.186
  • Altın 147,632
  • Dolar 3,8277
  • Euro 4,0729
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

Sevinç Erbulak-Fırat Tanış... TİYATRO SAHNESİNDE YENİ BİR İKİLİ!..

»
Sevinç Erbulak-Fırat Tanış... TİYATRO SAHNESİNDE YENİ BİR İKİLİ!..
Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış’ın görkemli oyunculuğuyla bir komedi fırtınasına dönüşen “Ayrılık”, tiyatro izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen oyuncular Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış, usta kalem Behiç Ak’ın yazdığı “Ayrılık” adlı komedi oyunu için aynı sahnede! Tiyatroevi tarafından sahneye konan, sezonun en iddialı komedisi “Ayrılık”ın prömiyeri, 25 Ocak Çarşamba akşamı 20:30’da Profilo Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış’ın görkemli oyunculuğuyla bir komedi fırtınasına dönüşen “Ayrılık”, tiyatro izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Prof. Dr. Semih Çelenk’in üstlendiği Behiç Ak imzalı “Ayrılık”, Tiyatroevi tarafından sahneye konuyor. 2000 yılında Prof. Dr. Semih Çelenk ve Hamit Demir önderliğinde kurulan, önceki yıl Fırat Tanış’ın da bünyesine dahil olduğu Tiyatroevi; yaratıcı, çağdaş ve çağına tanıklık eden çalışmalar ortaya koymayı amaçlıyor.

Behiç Ak mizahının en belirgin izlerini taşıyan “Ayrılık”; boşanmış bir çiftin ayrıldıktan bir yıl sonra bir araya gelmesiyle giriştikleri, evlilik ve ayrılık süreçlerinin ironik ve gülmece yüklü bir sorgulaması... İkili hayata, budalalıklarımıza, sevimliliklerimize dair eğlenceli, sıcak bir güldürü olan “Ayrılık”ın her anı, birilerimizin hayatında yaşadığı anlarla örtüşüveriyor. Sahnedeki insanlar bize bir anda çok tanıdık geliyor, ama sonra biz bu hataları hiç yapmamışız, yapmazmışız gibi onların budalalıklarına, şaşkınlıklarına gülüyoruz.

“Ayrılık”; budalalık ve uyumsuzluklar üzerine kurulu, çok sıradan olanın içindeki tuhaflığa büyüteç tutan, izleyicisini şaşırtan, kucaklayan, onun zekasını önemseyen bir komedi. Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış’ı aynı sahnede buluşturan oyun, bu mizah büyütecinden kendi hayatımızı gözleme imkanı veriyor: Herşeyi o kadar çok konuşuyor ve tartışıyoruz ki, ağız tadıyla bir omlet bile yiyemiyoruz. 

Sahne tasarımını Başak Özdoğan’ın, ışık tasarımını Emrah Sürücü’nün, müziklerini Ebruli Muharrem’in, afişini Emre Duygu’nun yaptığı “Ayrılık”ın fotoğraflarını ise Dilan Bozyel çekti.

“Ayrılık” 25 Ocak 2017, Çarşamba akşamı saat 20:30’da Profilo Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek prömiyerinin ardından; 26 Ocak 2017, Perşembe ve 29 Ocak 2017, Pazar günleri aynı yerde tiyatroseverlerle buluşacak.  

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • REİNA CELLADI YAKALANDI, YÜREKLERE SU SERPİLDİ!17 Ocak 2017 Salı 02:57
  • Cem Yılmaz... 'İCAT ÇIKARSINLAR' DİYE!..12 Ocak 2017 Perşembe 17:24
  • Mine Bıçakcı... BU KIZ "DELİ Mİ NE?"..05 Ocak 2017 Perşembe 14:48
  • KÖY OKULLARINA "PAKET PAKET" MUTLULUK!..04 Ocak 2017 Çarşamba 13:00
  • "Ebedi Barış"... ANTİ TERÖR OYUN, "ENTROPİ SAHNESİ" NDE!..03 Ocak 2017 Salı 16:00
  • Hakan Meriçliler-Begüm Kütük... TİYATRO SAHNEDİNDE YENİ BİR İKİLİ!..02 Ocak 2017 Pazartesi 12:30
  • Reina'ya saldırı... ÖLÜ SAYISI 39, 11'İ TÜRK... YA GERİSİ?02 Ocak 2017 Pazartesi 01:45
  • Reina'ya saldırı... TERÖR "YENİ YILDA DA VARIM" DEDİ; 35 ÖLÜ, 45 YARALI01 Ocak 2017 Pazar 02:32
  • Nihan Tarhan... "OYUNCULUK, HAYALLERİMİ GERÇEK KILIYOR"!..28 Aralık 2016 Çarşamba 15:45
  • Serenay Aktaş... "BENİM NEYİM EKSİK?"!..28 Aralık 2016 Çarşamba 14:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti