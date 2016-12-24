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Seviyor Sevmiyor... DİNMEYEN AŞK ACISI!

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Seviyor Sevmiyor... DİNMEYEN AŞK ACISI!
Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo ve Aksel Bonfil’ in yazdığı 'Seviyor Sevmiyor' 25 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de 23. bölümüyle ATV ekranlarında...

23. Bölüm özeti:

Deniz ve Yiğit yaşananlar sonrası birbirlerine kesinlikle güvenmemektedir. Özellikle Yiğit, Deniz'e bir daha güvenebileceğini düşünmemektedir. Bu bir iddialaşmaya ardından bir oyuna dönüşür.

İki taraf da birbirinden yapması zor, meşakkatli isteklerde bulunur. Talepleri gerçekleştirmeye çalışırken iki taraf da bazen komik, bazen dramatik anlar yaşarlar. Ama bu oyunun sonu hiç de bekledikleri gibi bitmeyecektir.
Yiğit'in kız kardeşi Simya hayatımıza çok da sessiz sedasız girmeyecektir. Geçmişinden gelen karanlık bir adam Simya'yı zengin abisi Yiğit'ten para koparması için zorlayacaktır. İrem'in Yiğit takıntısı bundan sonra hayatını nasıl etkileyecektir?
Tuna aşk acısını geride bıraktığını düşünmektedir ancak aslında hiç iyi değildir. Deniz'i o bıraksa bile hayali peşinden gelmektedir.

Tuna bu acıklı durumla nasıl baş edecektir? Ya da baş edebilecek midir?

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