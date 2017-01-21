Seviyor Sevmiyor... DÜĞÜN GÜNÜ!

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo ve Aksel Bonfil’ in yazdığı 'Seviyor Sevmiyor' 22 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de 26. bölümüyle ATV ekranlarında...

26. Bölüm özeti:

Deniz'in evlenme teklifi Yiğit'i allak bullak eder. Yiğit söylemesi gerekeni, hasta olduğunu, hastalığının ölümcül olduğunu Deniz'e söyleyemez.

Deniz bu sefer işini şansa bırakmayacaktır. Yiğit'le hemen evlenecektir, nettir. Düğün hazırlıkları başlar, düğün ofiste olacak, ışık hızıyla olacaktır.

Yiğit, Deniz'in bu iştahı ve heyecanı yüzünden bir şey diyemez. Fakat hastalık yüzünü göstermektedir. Yiğit, Deniz'le beraberken bir atak geçirir.

Deniz çok kötü olur. Yiğit gerçekleri Deniz'den saklamayı becerebilse bile şunu anlar; Eğer Deniz'le evlenirse ve Deniz ona aşıkken ölürse, Deniz mahvolacaktır.

Tuna anne travması ile yüzleştikten sonra toparlamaya başlamıştır, doktoru da kliniğe gidip gelmesine izin verir.

Simya, Tuna'nın ikinci travması olan Deniz'i aşmasının tek yolunun Tuna'ya bir sevgili bulmak olduğunu düşünmektedir.

Simya zaten İrem ve Tuna'yı çok yakıştırmakta, birbirlerine itmeye karar verir. Ancak Tuna ve İrem hikayesi hiç de beklediği gibi gelişmeyecektir.

Bu psikoloji ile düğün günü gelir çatar. Ofiste aile içinde yapılacak düğünde acaba Yiğit ne yapacaktır? Aşık olduğu kadınla evlenip arkasında bir enkaz mı bırakacaktır?