Seviyor Sevmiyor... TALİHSİZ KAZA!

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo ve Aksel Bonfil’ in yazdığı 'Seviyor Sevmiyor' 8 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de 24. bölümüyle ATV ekranlarında...

24. Bölüm özeti:

Aralarındaki güven problemini çözen Yiğit ve Deniz’in önünde birlikte olmak için hiçbir engel kalmamıştır. Kavuştukları an Tuna’nın kaza haberini alan ikili hastaneye giderler.

Tuna’nın kendisine ihtiyacı olduğunu gören Deniz, Tuna’nın yanında kalır. Tuna’nın kendi yüzünden hastalandığını öğrenince de onu üzmemek için Yiğit’le beraber olduğunu ona söyleyemez.

Yiğit ve Deniz’in birlikte olduğunu duyan İrem’se, ikisinin arasını açmak için yeni bir plan yapar. Deniz bir kez daha Tuna’yla Yiğit arasında kalacaktır.