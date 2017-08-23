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Şevkat Yerimdar... ESİN İLE ŞEVKAT'İN ARASI AÇILIR!

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Şevkat Yerimdar... ESİN İLE ŞEVKAT'İN ARASI AÇILIR!
Başrollerinde Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Suzan Aksoy ve Pascal Nouma’nın yer aldığı Şevkat Yerimdar 25 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de 14. bölümüyle FOX TV ekranlarında...

Şevkat'in eski sevgilisi Seval mahalleye bomba gibi düşer. Şevkat'in Seval hakkında öğrendiği sır ona karşı elini kolunu bağlamıştır.

Bu sır yüzünden Şevkat Seval'in her isteğini yerine getirmeye başlar. Bu durumu yanlış anlayan Esin ile Şevkat'in arası açılır. Şevkat Esin'in gönlünü almaya çalıştıkça işler daha da karışır.

Bora intikam planları yapıyordur. Şevkat'e zarar verecek her yolu dener. Olsen devraldığı kahvenin aslında sinek avladığı gerçeği ile yüz yüze kalır.

İsmail Tezene aşkının arasına Erkan girmiştir. Tezene sürekli Erkan'la vakit geçirmek istemektedir...

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