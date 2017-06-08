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Şevkat Yerimdar... PASCAL'DAN ŞEVKAT'E ÇAĞRI!

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Şevkat Yerimdar... PASCAL'DAN ŞEVKAT'E ÇAĞRI!
Başrollerinde Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Suzan Aksoy ve Pascal Nouma’nın yer aldığı Şevkat Yerimdar 9 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de 3. bölümüyle FOX TV ekranlarında...

Şevkat’e emanet edilen Esin o günün akşamında aklını yitirmiş, Cevdet kızını bir akıl hastanesine yatırmıştır. Bu nedenle hem çok üzgün, hem çok kızgındır. Bedelini illa ki ödetecektir!

Şevkat ve Niko, Esin’i ziyarete gider. Akıl hastanesinde Cevdet onlardan hesap sorar. Esin’i görmelerine izin vermez, ondan uzak durmalarını söyler.

Esin hiç kimseyle iletişim kurmamakta, bir rüya aleminde başka bir kafa yaşamaktadır. Bu bir ara evredir. Esin bu evreyi geçerse hiç düzelemeyecek, daima dünyadan kopuk halde yaşayıp gidecektir.

Şevkat, Cevdet’in uzak durmasını söylemesine rağmen Esin’in yanına gitmeyi, acilen onu dünyaya döndürmeyi kafaya koyar. Böylece yeni bir macera başlar.

Şevkat, Niko ve Kazım, akıl hastanesinin altını üstüne getirir, ülkeyi ayağa kaldırırlar. Cevdet olan biteni öğrenince onların yakasına yapışmak için harekete geçer.

Pascal televizyondan Şevkat’e çağrıda bulunur...

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