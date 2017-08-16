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Şevkat Yerimdar... ŞEVKAT ESİN'E AŞKINI İTİRAF EDER!

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Şevkat Yerimdar... ŞEVKAT ESİN'E AŞKINI İTİRAF EDER!
Başrollerinde Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Suzan Aksoy ve Pascal Nouma’nın yer aldığı Şevkat Yerimdar 18 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de 13. bölümüyle FOX TV ekranlarında...

Şevkat, Esin'e aşkını itiraf edecek derken yine işler karışır. Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Şevkat Yerimdar'da bu hafta Şevkat ile Esin'i sürprizler bekliyor. 

FOX izleyicisinin büyük bir merakla takip ettiği dizide bu hafta Şevkat kazadan yaralı olarak kurtulur ama artık nikaha vaktinde yetişmesi neredeyse imkansızdır. Esin, nikah memuruna “evet” demek üzeredir. Gizem ve Sanem, Şevkat'e vakit kazandırmaya çalışsalar da Bora işleri hızlandırıyordur.

Selami, kahveyi devredip Kore'ye sevdiği kızın yanına gitmeye karar verir. Bu ayrılık herkesi çok üzmüştür. Kahveyi alan kişi ise çok büyük hayallerle mahalleye yerleşir.

Mahalleye yeni gelen tek kişi kahveci Olsen değildir. Esin ve Şevkat'in hayatına hiç ummadıkları biri sürpriz bir şekilde dahil olur...

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