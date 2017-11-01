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Şevkat Yerimdar...ŞEVKAT’E HACİZ ŞOKU!

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Şevkat Yerimdar...ŞEVKAT’E HACİZ ŞOKU!
Başrollerinde Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Suzan Aksoy ve Pascal Nouma’nın yer aldığı Şevkat Yerimdar 3 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de 24. bölümüyle FOX TV ekranlarında...

MAHALLEDE OLAYLAR OLAYLAR!

Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın üstlendiği FOX’un sevilen dizisi ‘’Şevkat Yerimdar’’ yine sürprizlerle dolu bir  bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

ŞEVKAT’E HACİZ ŞOKU!

Esin ve Şevkat evlilik hazırlıklarına başlamışlarken Şevkat çok yüklü bir vergi borcu ile karşı karşıya kalır. Borcu ödemeden evlenemeyeceğini söyler ve Esin’in yardımını da istemez. Fakat Esin hacizi önlemek için gizlice ödeyince araları açılır ve işler hiç ummadıkları bir noktaya kadar sürüklenir.

ERKAN’IN YALANI BAŞINA BİNBİR DERT AÇAR!

Bozkır ve Gülperi Erkan’ın mesleğini merak ediyorlardır. Erkan doktor olduğunu söyler. O andan sonra Bozkır ve Gülperi her hastalığında Erkan’a gider ve Erkan işin içinden çıkamaz.

CUMA’NIN OYUNU ELİNDE PATLAR!

Cuma, mahallelinin kendisini ne kadar sevdiğini anlamak için bir oyun düzenler ve kendi için fidye ister. Fakat Cuma’nın bu oyunu kendisine pahalıya patlar...

 Sema Güzel çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Fox tv de yayınlanan  Şevkat Yerimdar’ın güzel oyuncusu Semra Güzel rol gereği dansöz oldu.

sevkatyerimdar_dansoz.jpg

Başarılı oyuncu dizide her sahneyi keyif ve  rahatlikla oynadığını söylerken,aslinda benim icin hayal dünyam sahnelerim hatta senaryoyu okurken bile hala heycanla okuyor bu bölümde neler olucak diye merak ediyorum dedi.

Güzel oyuncu dizide rol arkadaşina yardimci olmak ve Seval’in oynadığı oyunu ortaya çikartmak için taktikler yaptı ve dansöz oldu :) Semra Güzel çocukken çevreme ben dansöz olucam derdim,sonunda da dizide rol gereğide olsa dansöz oldum dedi.

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