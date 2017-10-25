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Şevkat Yerimdar... ŞEVKAT’İN DÜĞÜN HEYECANI

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Şevkat Yerimdar... ŞEVKAT’İN DÜĞÜN HEYECANI
Başrollerinde Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Suzan Aksoy ve Pascal Nouma’nın yer aldığı Şevkat Yerimdar 27 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de 23. bölümüyle FOX TV ekranlarında...

ŞEVKAT BU SEFER ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAK MI?

Esin, Şevkat’ten inanılmaz bir evlilik teklifi beklemektedir ve bunun için ona üç hak tanır. Şevkat bütün mahalleyi seferber eder.

Ama işler gittikçe karışır, içinden çıkılmaz bir hal alır. En sonunda Cevdet duruma el koyar ve kızının Şevkat ile evlenmesine izin vermeyeceğini söyler.

Şevkat’in artık sabrı taşmıştır ve herkesi şok edecek bir hamle yapar.

MAHALLEDE BÜYÜK RESTLEŞME OLSEN Mİ, SELAMİ Mİ?

Bozkır ve Gülperi, Erkan’ın ailesi ile tanışmak isterler. Çözüm gene Cuma’dan gelir. Sahte anne, baba ayarlayarak Bozkır’ların evine giderler. 

Ama tam her şey yolunda derken, sahte anne, baba herkesin ortasında kavgaya tutuşur.

 Olsen ve Selami bir çay turnuvası yapmaya karar verirler. Kaybeden mahalleden gidecektir...

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