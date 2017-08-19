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Şeyma Subaşı... MODA PROJESİ ÇALINTI MI?

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Şeyma Subaşı... MODA PROJESİ ÇALINTI MI?
Şeyma Subaşı, 2 ay önce yayınlanan röportajın ardından ilginç bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. İsmi açıklanmayan bir kişi, Subaşı'nın projesinin kendisine ait bir fikir olduğunu iddia etti. Bu ilginç suçlamanın ardından Şeyma Subaşı'dan açıklama geldi.

Şeyma Subaşı, verdiği röportajda iş planlarını böyle anlatmıştı:

 "Yakında bir aplikasyonum çıkacak. “Olmuş mu, olmamış mı” tarzı bir moda aplikasyonu. Belki biliyorsundur, lise ve üniversitede (gerçi onu dondurdum ama) moda eğitimi aldım.

Etrafımın da söylediği kadarıyla yetenekliyim. Kim iyi giyinmiş ya da giyinmemiş, görebiliyorum. Bir gözüm var. Aplikasyonda bir tür stil danışmanlığı yapacağım.

Sen bana fotoğrafını atacaksın. Ben ve ekibim kıyafetin olmuş ya da olmamış deyip sana öneriler sunacağız." 

Şeyma Subaşı, 2 ay önce yayınlanan röportajın ardından ilginç bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bir kişi, Subaşı'nın projesinin kendisine ait bir fikir olduğunu iddia etti.

Subaşı, bu kişiye karşı yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

Şeyma Subaşı açıklamasını "Gündeme gelmenin yeni yolu : Şeyma'ya çamur at belki seni konuşurlar" notu ile paylaştı.

 Şeyma Subaşı: Yasal haklarımı kullanacağım

 
 
Kaynak: hurriyet.com.tr
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