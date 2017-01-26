'ŞEYTANA UYMA, HAYIR DE!'

Rıdvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak ‘evet’ kampanyası başlattı. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz destek verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, “Yine bana soran yok. Niye Rıdvan'a Arda'ya kızıyorsunuz. Bu bir referandum. Bırakın insanlar dilediğini söylesin. Rıdvan bana sorsaydı Hayır derdim!” dedi.

Haluk Levent, sanatçı arkadaşlarına da “Atatürk fotosu koyarak ve susarak olmaz bu işler” diyerek çağrıda bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “Şeytana uyma ‘hayır’ de” mesajını paylaştı.

Yayınlanan video sosyal medyada büyük yankı buldu. Kampanya destek verenler de, tepki gösterenler de oldu. Metin Uca sosyal medya hesabından ‘evet’ kampanyası başlatan isimleri eleştirdi.