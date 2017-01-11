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Sezer İnanoğlu... SÜRPRİZ BARIŞMA!.. BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ..

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Sezer İnanoğlu... SÜRPRİZ BARIŞMA!.. BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ..
Bir yıllık evliliklerinde ilk fırtınayı geçen yıl yaşayan ünlü işadamı, Film Yapımcısı Sezer İnanoğlu ile eşi Zeynep Yılmaz İnanoğlu ile ocak ayının ilk haftasında sürpriz yapıp barıştılar…

Önceki yıl aşk evliliği yapan çift, etraflarında bu beraberliğin bozulmasını isteyenlere inat tekrar barıştılar kaldıkları yerden aynı muhabbetle evlilik yaşamlarına devam etme kararı aldılar.

Objektife poz verirken Sezer İnanoğlu “Hayat arkadaşımı çok seviyorum bütün Türkiye duysun” diyerek sevgisini dile getiriyordu…

Bu ayın sonunda görüşülecek olan boşanma davasını da iptal eden Sezer-Zeynep İnanoğlu çifti büyük projeler için de adım attılar. Sezer İnanoğlu inşaat, film ve besi hayvancılığı alanında büyük bir şirketi yönetiyor…

Yeni projeleriyle şirketini geliştirmeyi düşünen Sezer İnanoğlu yeni projeler için adım atarken, Zeynep İnanoğlu akademik kariyerinde kilometre taşı olacak diplomasını almaya 2 ay kaldığı için büyük heyecan duymaya başladı…

TV programları için eşinin de desteğiyle hazırlık yapan Zeynep İnanoğlu için 2017 yılı akademik sunum ve sürprizler yılı olacak…

Barıştıktan sonra İstanbul’un her iki yakasındaki evlerini kullanmaya başlayan ikili, “sıkıntılı günleri geride bıraktık. Herkes aşkımızın yenilmediğini bilsin” diyorlar… 

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