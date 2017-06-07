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Sibel Can... KÜÇÜK OĞLU EMİR, FENERBAHÇE'DE GÖREVE BAŞLADI!..

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Sibel Can... KÜÇÜK OĞLU EMİR, FENERBAHÇE'DE GÖREVE BAŞLADI!..
Sibel an'ın küçük oğlu Emir geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kuruluna seçildi.

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt, 17 yaşında, tuttuğu takıma yönetici oldu. Emir, geçtiğimiz günlerde yapılan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

ALT YAPIDA OYNUYOR

Sabah'tan Özlem Avcı'nın haberine göre; Yapılan seçimlerin ardından Aksüt, yönetim kurulu üyesi seçildi. Aksüt, aynı zamanda Fenerbahçe alt yapısında da futbol oynuyor.

YÖNETİCİ OLDU

Emir Aksüt, hafta sonu seçimlere katıldı, gençlerle birlikte sandığa gitti. Finalde ise yönetici seçildi.

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