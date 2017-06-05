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Sibel Meriç... "BEVERLY HILLS KIZI" OLDU!..

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Sibel Meriç... "BEVERLY HILLS KIZI" OLDU!..
Şarkıcı Sibel Meriç, bir süre önce Amerika’nın California kentinin ünlü bölgesi Beverly Hills’e yerleşti ve oradan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ses getirdi.

Hem müzik eğitimi almak, hem dil öğrenmek için Beverly Hills’e yerleşen Sibel Meriç, güzelliği ve cüretkar görüntüsüyle dikkat çekmeyi de başardı.  

Beverly Hills’te havuzlu bir ev kiralayan Meriç oturduğu mahalle itibarıyla ünlü televizyon yıldızı Kylie Jenner’a da komşu oldu.  

Sibel Meriç, bundan böyle Türkiye’ye sadece işler için uğrayacağını söyledi ve vaktinin büyük çoğunluğunu Amerika’daki evinde geçireceğini belirtti. 

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