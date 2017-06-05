Sibel Meriç... "BEVERLY HILLS KIZI" OLDU!..

Hem müzik eğitimi almak, hem dil öğrenmek için Beverly Hills’e yerleşen Sibel Meriç, güzelliği ve cüretkar görüntüsüyle dikkat çekmeyi de başardı.
Beverly Hills’te havuzlu bir ev kiralayan Meriç oturduğu mahalle itibarıyla ünlü televizyon yıldızı Kylie Jenner’a da komşu oldu.
Sibel Meriç, bundan böyle Türkiye’ye sadece işler için uğrayacağını söyledi ve vaktinin büyük çoğunluğunu Amerika’daki evinde geçireceğini belirtti.
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