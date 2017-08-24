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SİCCİN 4... İZLEYEN 500 KALORİ YAKACAK!

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SİCCİN 4... İZLEYEN 500 KALORİ YAKACAK!
Türkiye’nin ilk 4 boyutlu filmi “Siccin 4” 1 Eylül’de sinemalarda olacak. Film yeni bir iddia ile daha gündeme geldi...

İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Westminster Üniversitesi, yaptığı araştırmalar sonucunda 90 dakika boyunca izlenen bir korku filminin 200’e yakın kalori yaktırdığını ortaya çıkardı.
 

Bilim insanları yaptıkları araştırmada korku filmi izleyenlerin, kalp atışını, oksijen alımlarını ve karbondioksit çıkışını kaydettiler. Sonuç olarak ise özellikle korkunun tavan yaptığı sahnelerinin kısa süreli şiddetli stres patlamasına neden olduğunu ve bu durumun da vücutta kalori yakımını hızlandırdığını kanıtladılar. 

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Siccin 4'ün başrol oyuncularından Adnan Koç, kendisinin çekimler boyunca 7 kilo verdiğini belirterek,  bu araştırmalar eşliğinde de; “4 boyutlu olarak seyircimizle buluşacak Siccin 4’te titreterek korkutmaya hazırız, 93 dakikada 500 kalori yakma garantisi de veriyoruz. Tabii seyirciler, sinemada gözlerini hiç kapatmadan beyaz perdeye bakmayı başarabilirlerse" diyerek esprili bir açıklamada bulundu.

KORKU DOZU ARTTI +18 YAŞ SINIRI GELDİ

Koltukların hareket edip, titreyeceği,  hava, su, ışık efektleri ve koku gibi unsurların kullanacağı 4 Boyutlu (4DX) teknolojisiyle de seyirciyle buluşarak, Türk Sinema tarihinde bir ilk olan Siccin 4 filmine +18 yaş sınırlaması getirildi. Yönetmen Alper Mestçi’nin “Serinin en korkunç filmi Siccin 4’te korkunun dozunu çok arttırdık” sözlerinden sonra beklenen bu sınırlama sosyal medyada gündem olurken; filmi izlemek için büyük bir merakla bekleyen takipçilerini de bir hayli heyecanlandırdı. 

Sinema sevenler, Siccin 4’ü Cinemaximum Marmara Forum, Cinemaximum Panora ve Cinemaximum Emaar Square Mall sinemalarında 4DX teknolojisiyle izleyebilecek.

Araştırma sonucu belirlenen, kalori yakımını hızlandıran en iyi 10 film ise şöyle:

1. The Shining (Cinnet) : 184 kalori

2. Jaws: 161 kalori

3. The Exorcist (Şeytan) : 158 kalori

4. Alien (Yaratık): 152 kalori

5. Saw (Testere): 133 kalori

6. A Nightmare on Elm Street (Elm Sokağında Kabus) : 118 kalori

7. Paranormal Activity (Paranormal Aktivite) : 111 kalori

8. The Blair Witch Project (Blair Cadısı) : 105 kalori

9. The Texas Chain Saw Massacre (Teksas Katliamı) : 107 kalori

10. [Rec] ( Ölüm Çığlığı): 101 kalori

 

Siccin 4 Fragman: https://www.youtube.com/watch?v=rivB0DjQixs

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