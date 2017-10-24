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Sıla... 10. SANAT YILINI, SAHNEDE KUTLADI!..

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Sıla... 10. SANAT YILINI, SAHNEDE KUTLADI!..
Türk pop müziğinin önde gelen sanatçılarından Sıla, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında dün akşam TİM Maslak Show Center’da sevenleriyle buluştu.

Heybeden Şarkılar konser serisi ile geçtiğimiz Mart ayından bu yana 8 şehir, 25 konser ile Türkiye’yi karış karış gezen Sıla şimdi de 10. sanat yılına özel “ON’dan Kalan” konser serisi ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

İlk konserini dün akşam TİM Maslak Show Center’da gerçekleştiren Sıla, 10 yıllık kariyer serüvenindeki sevilen şarkılarını seslendirerek yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

 Sesi ve Sahnesiyle Büyüledi... 

10. yılına özel kostümlerle sahneye çıkan Sıla, sesiyle olduğu kadar görünümüyle de kendine hayran bıraktı..

Konserin ilk bölümünde Balmain’e ait siyah gümüş simli elbise ile çıkan sahneye çıkan Sıla, ikinci bölümde ise Douze 12’ye ait siyah payetli göğüs dekolteli tulumla hayranlarının karşısına çıktı. 

10. Yıla Özel Konsept… 

Güzel şarkıcı Sıla: “Tabi çok kıymetli bir akşam nereden bakarsanız bugün ilk solo albümüm çıkalı tam 10 sene oldu. O kadar garip bir heyecan ile uyandım ki bu sabah.

Zannedersiniz ilk defa sahneye çıkacağım. İlk defa sizlere bir şey anlatacağım… Çok acayip şimdi çok iyi hissediyorum kendimi.” diyerek bu 10 yıl içerisinde izleyicileriyle şarkıları vasıtasıyla paylaştığı ortak duygulardan bahsetti.  

“Şöyle ki ne kaldı 10 seneden bu yana bana sana bize size… En çok şarkı ve şiir kalmış yani. Tabii çok şey paylaştık bu dönemde.

Mezun oldu çocuklarımız okullardan, evlendik, ayrıldık, iş değiştirdik, sevgili değiştirdik. Daha çokları nasip olsun.

Bu akşam çalacak olacağımız projeden bahsedelim. Kategorize edelim dedik şarkılarımızı. Heybeden Şarkıları bitirdik yeni konseptimiz 6 kategoriden oluşuyor.

Bekar şarkıları, platonik şarkılar, kavuştular şarkıları, daraldılar şarkıları, ayrıldılar ve partili şarkılar yani goy goy şarkılar…” 

Sıla konserin platonik şarkılar bölümüne bugün stüdyo kaydı çıkan ve müzik listelerinde çıkar çıkmaz ilk sıraya yerleşen “Muhbir” adlı şarkıyla başladı.

Şarkının orta kısmında Mabel Matiz sürpriz yaparak konuklar arasından sahneye inerek Sıla ile muhteşem bir düete imza attı. 

“Mutluluk yazılan değil yaşanan bir şey…” 

Konserin kavuştular bölümünde tek bir şarkı söyleyen Sıla bunun nedenini esprili bir dil ile anlattı: “Diğer arkadaşlarımıza hediye ettiğimiz ile birlikte toplasanız 100’e yakın şarkımız vardır.

Ama kavuştular bölümümüz için tek bir şarkımız vardı. Gündüz vakti düşündük sinirimiz bozuldu böyle bir istatistik mi olur? Demek ki mutluluk yazılan değil yaşanan bir şey…” dedi. 

Ayrılık bölümünde ise Sezen Aksu’dan Geçer şarkısını söyleyerek “Ayrılan her kimse en az bir Sezen şarkısı dinler.” dedi. 

Sıla, konserin son bölümü olan partili şarkılar kısmında seyirciyi de ayağa kalkmaya davet ederek salonda parti havası estirdi. Sahneden ayrılırken “23 Ekim 2017’yi kendime not düşüyorum.” dedi.

Sıla konser bitiminde izlemeye gelen 50’ye yakın fan club hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve yeni şiir kitabını imzaladı. Kuliste de ekibiyle pasta keserek geceyi sonlandırdılar. 

Konseri Dinlemeye Ünlü İsimler Geldi 

Sıla’nın konserini dinlemeye gelenler arasında; Ali Ağaoğlu, Pınar Altuğ Atacan ve Emel Yıldırım ve Simge Sağın gibi ünlü isimler de vardı.

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