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Sıla... HEYBEDEKİ ŞARKILARI ÇIKARDI!

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Sıla... HEYBEDEKİ ŞARKILARI ÇIKARDI!
Konserde, dokuz yıllık kariyeri boyunca heybesinde biriktirmiş olduğu şarkılara ve repertuarı dışındaki seçkilerin akustik versiyonlarına da yer veren Sıla, sahneye prensesleri andıran pembe bir kıyafetle çıktı.

Solfej Organizasyon ve Kerki Production'un düzenlediği Sıla’nın “Heybeden Şarkılar” konser serisinin ilki dün akşam TİM Maslak Show Center’da gerçekleşti.

Konserde kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkıları da seslendiren Sıla, sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde, dokuz yıllık kariyeri boyunca heybesinde biriktirmiş olduğu şarkılara ve repertuarı dışındaki seçkilerin akustik versiyonlarına da yer veren Sıla, sahneye prensesleri andıran pembe bir kıyafetle çıktı. Pop müziğin başarılı ismi Sıla, konserin ikinci bölümünde ise siyah bir elbise giymeyi tercih etti.

SILA’DAN “BİRBİRİMİZİ EŞİTLEYELİM” MESAJI

Sahneye çıkan Sıla, ilk şarkısının ardından kendisini dinlemeye gelen sevenlerine şunları söyledi. ‘’Dedik ki ne yapabiliriz ne yapabiliriz, ben tabii konuşma hazırlamadım, adetten ben çalmayı özlediğimiz şarkılar var, söylemeyi özlediğimiz şarkılar var acaba onları derlesek toplasak kronolojik bir sıraya mı gitsek şöyle ilk albümden bu yana bir yelken açsak.

Müzik ‘rağmen’ bir şey biliyorsunuz insanı çok eşitleyen karşı tarafla bir şey, sanat öyle bir şey zaten yani sesten vuruştan tuştan telden candan yürekten oldu mu hele hepimizi çok başka bi yerde eşitliyor. Bu akşam da aslında birazcık birbirimizi eşitleyelim diye yapmayı dilediğimiz bir akşam oldu. İyi vakit geçirmenizi diliyorum. Hoş geldiniz tekrardan dedikten sonra heybesindeki şarkıları seslendirmeye devam etti.

20 ve 21 Ocak’ ta tekrar TİM Maslak Show Center’da sahne alacak olan Sıla’yı ilk gününde dinlemeye gelenler arasında Fenerbahçeli futbolcularda vardı. Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan’ ın yanı sıra İzzet – Yasemin Özilhan, Mert Gocay, Ecem Pehlivan, Levent Ülgen, Murat- Arsevi Yeter, Haşmet Murşid, Dinçer Alpman gibi isimler vardı. 

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