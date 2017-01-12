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Sıla... "HEYBEDEN ŞARKILAR"!..

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Sıla... "HEYBEDEN ŞARKILAR"!..
Türk pop müziğinin en başarılı şarkı yazarı ve yorumcularından Sıla, dört gün sürecek “Heybeden Şarkılar” konserleri için İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserlerinde müzikseverlerle buluşmaya devam eden Sıla; geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği, hem en sevilen hem de henüz konserlerinde seslendirmediği şarkılarıyla dinleyicilerle buluşacak.

Dokuz yıllık müzik kariyerinde yayınladığı altı stüdyo albümde yer alan şarkılardan yepyeni bir konser repertuvarı hazırlayan Sıla, 42 şarkıdan oluşacak “Heybeden Şarkılar” repertuvarında kendi müzik yolculuğuna da ışık tutacak.

Sanatçı konserine, ilk solo albümü “Sıla”da yer alan şarkılardan bir seçki ile başlayacak ve tüm şarkılarını bugüne dek yayınladığı albümlerinin kronolojik sırasıyla seslendirecek.

Dinleyiciler; bir yandan Sıla’nın dünden bugüne müzik yolculuğuna şahitlik ederken bir yandan da akustik bir müzik ziyafetiyle unutulmaz bir gece yaşayacak.

Geri vokallerde Dünya Kızılçay, Sibel Gürsoy ve Tuba Önal, tuşlu çalgılarda Burak Erkul, keman ve udda Semih Çelikel, davulda Alp Türeci, bas gitarda Cudi Genç, çelloda Özer Arkun ve gitarda da Efe Bahadır’ın Sıla’ya eşlik edeceği konserde, tüm müzisyenler Levon Kordonciyan imzalı özel kıyafetlerle sahnede olacak.

 

Sıla; ilk kez gerçekleştireceği “Heybeden Şarkılar” konserleriyle
13 – 14 ve 20 – 21 Ocak’ta Maslak TİM Show Center’da dinleyicilerle buluşacak.

Sıla’nın bu özel konserlere dair müzikseverlere bir mesajı da bulunmakta; 

Sıla’dan Mesaj Var!

“Kariyer dokuz sene, konser iki saat. Seslendirmek isteyip vakit darlığından söylenmemiş onlarca şarkı var. Hem kendime ait şarkılar hem de bugüne kadar yorumlamak istediğim birçok sürpriz eser.

Yoruldum, “Gözlerine Teslimim, Bodrum’un Suları, “Zor Sevdiğimden ve heybede birikmiş daha bir çok şarkı. 13-14-20-21 Ocak Maslak TİM Show Center’da Heybeden Şarkılar ile alışılagelmiş Sıla konser repertuarı dışında bir seçki ile buluşmak üzere.”

 

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