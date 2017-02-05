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Sıla... 'HEYBEDEN ŞARKILAR'A DOYULMUYOR!

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Sıla... 'HEYBEDEN ŞARKILAR'A DOYULMUYOR!
Solfej Organizasyon ve Kerki Production'un düzenlediği Sıla’nın “Heybeden Şarkılar” konser serisinin yoğun istek üzerine düzenlenen 5’incisi dün akşam TİM Show Center’da gerçekleşti.

CENNET KUŞU SILA’DAN HEYBEDEN ŞARKILAR

Konserde kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkıları da seslendiren Sıla, sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı. TİM Show Center’ı Sıla hayranı 1800 kişi doldurdu.

 Konserde, dokuz yıllık kariyeri boyunca heybesinde biriktirmiş olduğu şarkılara ve repertuarı dışındaki seçkilerin akustik versiyonlarına da yer veren Sıla, sahneye ilk olarak iki parçadan oluşan kabarık etekli bir kıyafetle çıktı.

Tütülü kabarık eteği ile kendisini prenses gibi hissettiğini söyleyen Pop müziğin başarılı ismi Sıla, konserin ikinci bölümünde ise yırtmaçlı tek parça payetli kıyafetiyle sahnede ışıl ışıldı.

 CENNET KUŞU SILA

Konseri Efe Bahadır ile oturarak söyledikleri şarkılarla başlatan Sıla, daha sonra ekibini tek tek sahneye çağırdı.

Tüm ekibi sahneye aldıktan sonra kendisini de bendeniz Cennet Kuşu diye sunan Sıla, konserin ilk bölümünde kariyerine başladığı yıllardan şarkılarına yer verdi.

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 İNŞALLAH ŞARKISINI ORTAK AYRILIK ACISINA YAZMIŞLAR

Sahnede şarkılarına eşlik eden seyircilerine sık sık laf atan Sıla, seyircileriyle birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Bazı şarkılarının hikayelerini seyircisiyle paylaşan Sıla, İnşallah şarkısını Efe Bahadır ile birlikte sevgililerinden ayrıldıkları bir zamanda evde oturup yazdıklarını anlattı.

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 SAHNEDE ÇOCUKLARLA COŞTU

Konser sırasında seyirciler arasından kendisine sarılmak isteyen minik hayranlarını kırmayan Sıla, sahneye davet ettiği miniklerle şarkı söyledi.

Hayranlarına sarılıp onları öpen Sıla daha sonra konserini izlemeye gelen arkadaşı Ceylan Ertem’i sahneye davet etti. Birlikte muhteşem bir performansa imza atan ikili, salondaki seyirciden büyük alkış aldı.

Heybeden Şarkılar serisi ile büyük beğeni toplayan Sıla’yı dinlemeye gelenler arasında ise; Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve oyuncu eşi Şükran Ovalı, şarkıcı Ceylan Ertem, Serap Tibuk, Altın Mimir, Haber spikeri İsmail Küçükkaya ve eşi Eda Küçükkaya ile Güneri Civaoğlu vardı.

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