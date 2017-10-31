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Sıla... “ON’DAN KALAN” KONSERLERİ TAM GAZ DEVAM!

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Sıla... “ON’DAN KALAN” KONSERLERİ TAM GAZ DEVAM!
23 Ekim'de "ON'dan Kalan" konserlerinin ilkiyle sanat hayatının 10. yılını kutlayan Sıla, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

TİM Maslak Show Center'da sahneye çıkan Sıla, 10 yıllık kariyer serüvenindeki sevilen şarkılarını seslendirdi.

6 Konseptte “ON’dan Kalanlar

Sıla “ON’dan Kalan” şarkıları 10. yılımıza özel bir konsept olarak oluşturduk. 6 bölümden oluşuyor konserimiz.

Bence herhangi bir bölümünde özel hayatınıza dair kendinizi yakalayacaksınız. Konseptimizde bekar şarkılar, akabinde platonik şarkılar, kavuştular şarkıları, daraldılar, ayrıldılar ve partili goy goy şarkılar var. “ dedi.

Anne ve Babası da Yalnız Bırakmadı

Balmain’e ait 2 farklı kostümle sahneye çıkan Sıla, sesiyle olduğu kadar görüntüsüyle de binlerce müzikseveri kendisine hayran bıraktı.

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Konseri izlemeye gelenler arasında Hamdi Alkan, Burak Yakın, Tarık Sezer, Onur Gülmek, Çiğdem Batur, Deniz Akkaya, Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın yanı sıra ünlü sanatçının anne ve babası Şükrü-Ömür Gençoğlu çifti de yer aldı.

Kızları Sıla Gençoğlu’nu üst balkondan takip eden anne ve babası, hemen her şarkıda kızlarına eşlik ettiler.

Yaklaşık üç saat süren konserin son bölümlerinde gitaristi Cudi Genç’in doğum gününü sahnede kutlayan Sıla, seyircilere Cudi Genç’i işaret ederek büyük alkış istedi.

‘’Önümüzdeki Pazartesi yine burada tekrar buluşmak üzere’’ sözleriyle seyircileri bir kez daha selamlayan Sıla, Afitap şarkısıyla muhteşem bir final yaparak geceyi sonlandırdı.

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