Sıla / “ON’dan Kalanlar"... PAZARTESİ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU!

23 Ekim'de "ON'dan Kalan" konserlerinin ilkiyle sanat hayatının 10. yılını kutlamaya başlayan Sıla, deyim yerindeyse Pazartesi gecelerinin vazgeçilmezi oldu.

Dün akşam TİM Show Center'da sahneye çıkan Sıla, serinin üçüncü konserinde de sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti.

6 Konseptte “ON’dan Kalanlar

Konsere “ON’dan Kalan” şarkılarla 10. yılımıza özel bir konsept olarak oluşturduk. 6 bölümden oluşuyor konserimiz. Bence herhangi bir bölümünde özel hayatınıza dair kendinizi yakalayacaksınız. Konseptimizde bekâr şarkılar, akabinde platonik şarkılar, kavuştular şarkıları, daraldılar, ayrıldılar ve partili goy goy şarkılar var. “ sözleri ile başlayan Sıla, sahneye Zuhair Murad ve Dsquared imzalı iki farklı kıyafetle çıktı.

Altı farklı konseptte gerçekleşen konserin ortalarına doğru konuklar arasında yer alan Ceylan Ertem’i sahneye davet ederek ‘’Esmer’’ adlı eseri birlikte seslendiren Sıla, misafirlerine çok özel bir sürpriz yapmış oldu.

Şarkı aralarında seyircilerle esprili diyaloglarda kuran başarılı sanatçı, altı farklı konseptte gerçekleştirilen konserin ‘’Kavuştular’’ bölümünde herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Kavuştular bölümünde yalnızca bir şarkı seslendireceğinin altını çizen Sıla; ‘’Anlıyoruz ki mutluluk yazılan değil, yaşanan bir şey. İnsan mutlu zamanlarında sadece eğlenmek istiyor. Mutlu olmak istiyor. Sevişmek istiyor.’’ Sözlerini sarf etti. Seyircilerin kahkahalarına; ‘’Ne var yani. Ayıp mı? Siz yapmıyor musunuz sanki?’’ sözleri ile yanıt veren başarılı sanatçı salonda büyük bir alkış tufanı kopardı.

Minik Serçe’ye Selam Yolladı…

Öte yandan ‘’ON’dan Kalan’’ konser serisinin tahmin ettiklerinden uzun sürebileceğinin altını çizen Sıla, konseptin ‘’Ayrıldılar’’ bölümünde ise Sezen Aksu’nun ‘’Geçer’’ isimli şarkısını seslendirdi. Şarkının sonunda Minik Serçe’ye selam göndermeyi de ihmal etmeyen başarılı sanatçı; ‘’Onu çok öpüyoruz. Malumunuz her ayrılanın bir Sezen şarkısı vardır.’’ İfadelerini kullandı.