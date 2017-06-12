  • BIST 99.442
  • Altın 143,182
  • Dolar 3,5187
  • Euro 3,9408
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

Sıla... YENİ İMAJINA OLUMSUZ YORUM YAĞDI!

»
Sıla... YENİ İMAJINA OLUMSUZ YORUM YAĞDI!
Sıla, kahkül bırakıp saçlarını sapsarı yaptı. Ünlü şarkıcının yeni imajını gören takipçileri fotoğrafın altına olumsuz yorum yağdırdı.

Sıla, oyuncu  Ahmet Kural ile aşk yaşamaya başladıktan sonra imajını yeniledi. Saçlarını sapsarı boyatıp kahkül bırakan  Sıla'yı takipçileri beğenmedi.

OLUMSUZ YORUM YAĞDI

Sıla yenilediği imajıyla fotoğraf paylaşmasının ardından yüzlerce yorum aldı. Ünlü şarkıcının fotoğrafının altına " Sıla ne yaptın kendine, çok kötü olmuş" yorumları ile yağdı.  Sıla yorumları tahmin ediyor olacak ki fotoğrafa "Herkesin kahkülüne kimse karışamaz" notunu düştü.

İşte  Sıla'nın yeni imajı:

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cem Yılmaz… OĞLU KEMAL’İ KENDİSİNE BENZETTİ!12 Haziran 2017 Pazartesi 09:30
  • Nil Burak... TRANSPARAN KOSTÜMÜYLE NEFES KESTİ!11 Haziran 2017 Pazar 19:51
  • BVS GROUP İFTARINDA YILDIZ YAĞMURU10 Haziran 2017 Cumartesi 18:03
  • 8. QUALİTY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!09 Haziran 2017 Cuma 22:30
  • Doğan Bircan... SIR ÖLÜM!09 Haziran 2017 Cuma 17:10
  • Tuba Büyüküstün - Onur Saylak... TEK CELSEDE BOŞANDILAR!09 Haziran 2017 Cuma 02:18
  • Hakan Altun... 'AŞK ACISINI ŞARKILARA DÖKÜYORUM'08 Haziran 2017 Perşembe 15:15
  • Bahar Candan... "MURAT BOZ ARTIK UMRUMDA BİLE DEĞİL"!..08 Haziran 2017 Perşembe 15:00
  • Ata Demirer... AŞIRI KİLOLARIYLA DİKKATLERİ ÇEKTİ!..08 Haziran 2017 Perşembe 14:45
  • Elçin Sangu... NEDEN ADLİYE KORİDORLARINDA?..08 Haziran 2017 Perşembe 14:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti