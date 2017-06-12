Sıla... YENİ İMAJINA OLUMSUZ YORUM YAĞDI!

Sıla, oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşamaya başladıktan sonra imajını yeniledi. Saçlarını sapsarı boyatıp kahkül bırakan Sıla'yı takipçileri beğenmedi.
OLUMSUZ YORUM YAĞDI
Sıla yenilediği imajıyla fotoğraf paylaşmasının ardından yüzlerce yorum aldı. Ünlü şarkıcının fotoğrafının altına " Sıla ne yaptın kendine, çok kötü olmuş" yorumları ile yağdı. Sıla yorumları tahmin ediyor olacak ki fotoğrafa "Herkesin kahkülüne kimse karışamaz" notunu düştü.
İşte Sıla'nın yeni imajı:
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