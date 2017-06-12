Sıla... YENİ İMAJINA OLUMSUZ YORUM YAĞDI!

Sıla, kahkül bırakıp saçlarını sapsarı yaptı. Ünlü şarkıcının yeni imajını gören takipçileri fotoğrafın altına olumsuz yorum yağdırdı.

Sıla, oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşamaya başladıktan sonra imajını yeniledi. Saçlarını sapsarı boyatıp kahkül bırakan Sıla'yı takipçileri beğenmedi.

OLUMSUZ YORUM YAĞDI

Sıla yenilediği imajıyla fotoğraf paylaşmasının ardından yüzlerce yorum aldı. Ünlü şarkıcının fotoğrafının altına " Sıla ne yaptın kendine, çok kötü olmuş" yorumları ile yağdı. Sıla yorumları tahmin ediyor olacak ki fotoğrafa "Herkesin kahkülüne kimse karışamaz" notunu düştü.

İşte Sıla'nın yeni imajı: