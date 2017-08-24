ŞİLE'DE ÜNLÜLER GEÇİDİ!

Geçtiğimiz günlerde bir yatırım firmasının açılısı için ünlü menajer Kadir Şeker'in ev sahipliğinde muhteşem bir organizasyon gerçekleşti.

İpek Tanrıyar'ın sunumu Lara , Tarık Mengüç, Survivor Sema , Jale Parıltı ve Hüseyin Tatlı gibi ünlü isimlerin katılımı ile renklenen açılışta ünlü isimler açılış kurdelesini ve pastasını sahnede kesti.

Ünlü sanatçılar tek tek sahneye çıkarak Şilelilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundular.

Programın bitiminden sonra Saklıgöl'de ağırlanan ünlü isimler orkestra eşliğinde canlı şarkılar söylerek eğlenceye devam ettiler.

Ünlü sanatçı Lara 'Playback işler çok tercih etmiyorum, burada gerçek sesler var. Ben sesim ile iddialıyım' dedi.