Simge Fıstıkoğlu... 'OYUNCULUK TEKLİFLERİ GELİYOR, AMA..!'

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı “Hadi Be”nin konuğu ünlü haber spikeri Simge Fıstıkoğlu oldu.

Hayli keyifli anların yaşandığı ‘Hadi Be’ canlı yayınında Simge Fıstıkoğlu, Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtladı, samimi ve iddialı açıklamalarda bulundu.

Modadan Nefret Eden Bir Kadınım

Modayı takip etmeyi sevmediğini belirten Simge Fıstıkoğlu “Modayla benim aramda aşk-nefret ilişkisi var. Modayı sevmeyen bir kadınım.

6 ayda bir giymediğim her şeyi başkalarına veriyorum. Hatta o kadar çok veriyorum ki, bazen sonradan ‘Niye verdim, bak şu parçayla ne güzel yakışırdı’ diye pişman olabiliyorum” dedi.

İleride Çocuklarıma Gösterecek İspatım Yok

Çıktığı hiçbir seyahatten asla hatıra eşyası almadığını söyleyen Simge Fıstıkoğlu, şöyle dedi: “Ben hiç anı toplayan biri değilim, onu fark ediyorum.

O kadar gidip geziyorum, bir anı al, bir şey yap. Sıfır! Magnet bile yok. Sadece fotoğraf var. O da annemle babam sağ olsun çocukken çekmişler, onları saklıyorum.

Şu yayınlarımın bile kaydı yok. Televizyonculuk bitse, çocuklarıma gösterecek ispatım yok. ‘Evladım bak annen de bir zamanlar sunucuydu’ diyecek bir materyalim yok elimde. Ödülleri tutuyorum neyse ki.”

10 Sezen Aksu Şarkısıyla Hayatımı Anlatabilirim

Simge Fıstıkoğlu, “Seni anlatan bir şarkı olsaydı, bu ne olurdu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu ara Sezen Aksu’nun ‘İsyancı’ şarkısını çok seviyorum.

Herhalde 10 Sezen Aksu şarkısıyla kendimi, hayatımı anlatabilirim. Etraflıca hem de. Bu ara da en sevdiğim ‘İsyancı’.”

Benim Kalbim Dolu

Ünlü sunucu, bir seyircinin “Simge Hanım kalbini doldurmayı düşünmüyor mu?” sorusu üzerine hayatında biri olduğunu açıkladı, ancak ilişkisi hakkında detay vermekten kaçındı:

“Benim kalbim dolu. Ama bu kadarını söyleyebilirim.”

Evlilik Teklifi Yağıyor

Simge Fıstıkoğlu, canlı yayına gönderdiği mesajla kendisine evlenme teklif eden bir izleyiciye gülerek “Sağ olsun” diye karşılık verirken çok fazla evlenme teklifi aldığını açıkladı:

“Online’dan o kadar çok evlenme teklifi geliyor ki, anlatamam. Twitter ve Instagram’dan günde iki-üç tane teklif alıyorum. Bu çok garip bir şey.

Seni hiç tanımayan, seninle hiç yüz yüze gelmeyen birisi ya tweet atıyor, ya Instagram’da fotoğraflarının altına yazarak evlenme teklif ediyor.”

Kemanlı, Müzikli Teklifler Çok Zorlama

Simge Fıstıkoğlu, hayalindeki evlilik teklifi sorulunca önceden hazırlanmış romantik teklifleri beğenmediğini söyledi:

“Hayalimde bir teklif yok ama gördüğümde ‘Ya süpermiş bu’ dediklerim var. Mesela Casillas’ınki süperdi. Kız arkadaşı muhabirdi ve Dünya Kupası’nda bir maçın ardından yaptı.

Ben spontane şeyleri çok severim hayatta. Onları yapanları çok takdir ediyorum. Yoksa böyle keman, müzik falan çok zorlama geliyor bana.

Kişinin hiç beklemediği bir anda yapılan şeyler bence çok daha güzel.”

“Evlendin Bizi Çağırmadın Dediler'

Simge Fıstıkoğlu, sosyal medyada paylaştığı ve “gelinlik” olarak yorumlanan beyaz elbiseli fotoğraflarına da programda açıklık getirdi:

“O elbiselerden birini prova için, bir tanesini de özel bir gecenin sunumu için giymiştim. Ama tabii beyaz straplez olunca, gelinlik gibi algılandı.

Paylaştığım ilk fotoğrafın ardından bana sitem mesajları geldi, ‘Evlendin bizi çağırmadın’ diye. ‘Simgecim bilseydik bir çiçek yollardık.

Tamam, hadi davet etmiyorsun ama Instagram’dan mı öğrenecektik’ diye baya trip yedim yani. Sonra story’ye ‘evlenmedim’ diye yazdım.”

Oyunculuk Teklifleri Geliyor Ama

Simge Fıstıkoğlu, oyunculuk yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise: “Haber sunan bir insanın bir dizide oynaması algıda çelişki yaratır.

Çünkü birinde doğruyu söyleme iddiasındasın, öbüründe ise rol yapıyorsun. Haliyle yarın öbür gün bir haberde üzüldüğünde, ben seyirci olsam, ‘Bu rol mü yapıyor acaba?’ derim.

Aslında bana o kadar sık teklif geliyor ki. Geçen sezon iki-üç farklı yerden tiyatro oyunu için teklif geldi. Dizi ve filmler için de geldi.

Anı olsun diye Murat Şeker’in bir filminde bir muhabiri canlandırdım ama o icraatın içindendi. Empati kurabilirdi seyirci onunla.

Şimdi sen dizide ağlayacaksın, zırlayacaksın, birinin gözlerinin içine bakıp ‘Gitme’ falan diyeceksin, ondan sonra çıkacaksın siyaset konuşacaksın 1 saat sonra. Seyircinin kafası karışır. İnandırıcılığını kaybedersin.”

Tarkan Benim Yüzümden Sahneye Geç Kaldı

Tarkan’ın kulisini ziyaret eden ve Megastar’la çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşan Simge Fıstıkoğlu, o günün detaylarını da Emre Saygı’ya anlattı:

“Konserden önce kolay kolay kulisinde misafir kabul etmezmiş. Sağ olsun beni kırmadı. Ve ben kulisine ‘Yolla’ şarkısını söyleyip zıplayarak girdim.

O da kahkaha attı. Benim için güzel bir anı oldu. Ve benim yüzümden neredeyse sahneye geç kalıyordu. Ben bir lafa tut, kendine güvenle bir sohbet et...

Kırk yıllık ahbabımmış gibi. Lafa tuttum ve sahneden müzik sesi gelmeye başladı. En son ‘Ben artık müsaadenle sahneye çıksam?’ diye sordu. ‘Ay çok özür, iyi sahneler’ dedim ve kaçtım.”

Çocuk İstiyorum, Olmazsa Evlatlık Edinebilirim

Güzel sunucu, çocuk isteyip istemediği sorusuna ise “Çocuk İstiyorum, evet. Ama eğer çocuk doğurmazsam koruyucu anne olmayı düşünüyorum.

Artık koruyucu anne olmak, evlat edinmek çok daha kolay. Ve gerçekten bir anne şefkatine ihtiyacı olan maalesef binlerce çocuk var.

Evlat edinirsem, ona bu gerçeği ilk günden söylerim, yani sahte bir anne-çocuk ilişkisi kurmam. Beni abla kabul edebilir, uzak akraba kabul edebilir.

Koruyucu anne olma fikrine hiç kapalı değilim yani. Hatta ben her konuda çok planlıyımdır, bir tek çocuk konusunda çok genişim; ‘olmazsa bir hayır vardır’ diyorum.”