Simge... HAYRANLARINA AYAKKABI SEÇTİ!..

Simge, reklam yüzü olduğu bir ayakkabı firmasının Bayrampaşa'da bir AVM'de bulunan mağazasında dört hayranına ayakkabı seçti.

Sezona hızlı bir giriş yapan marka, hem ayakkabı tutkunlarını hem de Simge hayranlarının yüzünü güldürdü.

Deichmann mağazalarından her 150 TL'lik alışveriş yapan dört talihli müşteri, yeni yılın ilk kombinini Simge ile birlikte yapma fırsatını yakaladı.

Mağazada hayranlarıyla iki saat boyunca vakit geçiren Simge, talihli 4 müşteriyle birlikte yeni yılın ilk kombinlerini yaptılar.

Ünlü şarkıcı, etkinlik boyunca ziyaretçilere sezonun ayakkabı ve çanta modelleri hakkında geniş bilgi verdi.

Ara ara söylediği şarkılarla da markanın sevenlerine keyifli dakikalar yaşatan Simge, modern giyim stiliyle de çok beğenildi.

Dikkat çeken kampanyalarla adından söz ettiren marka yeni sezonda gerçekleştireceği yeni mağaza etkinlikleriyle de ayakkabı tutkunlarının en özel durağı olmaya aday.