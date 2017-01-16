Simge... PRENS VE PRENSES'E DUYGUSAL KLİP!

Başarılı sanatçı Simge, Prens ve Prenses isimli yepyeni slov şarkısı ve klibi ile yeni yıla kalplere dokunan duygusal bir şarkı ile girdi.

Ayrılık acısı çeken bir kadının yaşadığı depresyon hallerini, duygusal çöküntüyü ve hissettiği boşluğu ekranlara taşıyan klipte usta yönetmen Murat Joker ile çalışan sanatçı, yer çekimine karşı koyduğu sahneleri ile de büyük ilgi topladı.

Varol Şahin'in görüntü yönetmenliğini ve Didem Dibekoğlu'nun stil danışmanlığını üstlendiği klibin büyük bir bölümü Beyoğlu'nda eski Ceneviz bölgesinde yer alan görkemli tarihi bir binada ve geri kalan kısmı Üsküdar Platoları olmak üzere iki ayrı mekanda çekildi.

50 kişilik bir ekibin tüm gün boyunca çalıştığı Prens ve Prenses'in klibinde duygu yoğunluğu yaşayan bir kadını canlandıran Simge, tarihi mekanın muhteşem dokusu ile de şarkının bütünlüğünü sağladı.

3 günde 2 milyona yakın izlenme sayısına ulaşan klip izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.