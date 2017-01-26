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Simge Sağın... "ZİRVE İÇİN 10 FIRIN EKMEK YEMEM LAZIM!"

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Simge Sağın... "ZİRVE İÇİN 10 FIRIN EKMEK YEMEM LAZIM!"
Bu işte zirve tek kişilik ve ben o zirveyi zorluyorum. Bunun için biraz zamanım var. Ama zirveye ulaşacağım.

Türkiye’nin en büyük gençlik ve kış festivali 'Selfy Whitefest 2017'e Simge Sağın damgasını vurdu.  Jolly Tur'un gençlik markası Unitravel ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde, Emrah Göktaş ve Hakan Kabil’in DJ performansının ardından Bof Otel’de sahneye çıkan Simge Sağın, sahne şovu ve repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Whitefest Uğuru

Geçtiğimiz yıl "Yankı" şarkısını ilk defa  "Whitefest"te söylediğini ve kendisine çok uğurlu geldiğini söyleyen Simge Sağın, “ 'Yankı' şarkımı ilk defa geçtiğimiz yıl burada söylemiştim ve bana uğurlu geldi. Şimdi de tesadüfen 'Prenses' adlı şarkımı ilk defa burada söylüyorum. Whitefest benim uğurum” dedi.

10 Fırın Ekmek Yemem Lazım

Türkiye’de dans ve şarkı konusunda Hadise’yi örnek aldığını söyleyen Simge Sağın, “Dans ve şarkı konusunda tek Hadise’yi örnek alıyorum ama ona yetişmem için 10 fırın ekmek yemem lazım. Türkiye’de bu işi en iyi yapanlardan birisi Hadise” diye konuştu.

Zirve Tek Kişilik

Müzik kariyerindeki hedefinin zirve olduğunu ve bunun için de çalıştığını belirten Simge Sağın, “Uludağ'a konserden önce biraz erken geldim ve Uludağ’ın zirvesine çıktım. Bana göre de bu işte zirve tek kişilik ve ben o zirveyi zorluyorum. Bunun için biraz zamanım var. Ama zirveye ulaşacağım. Hiç durmadan çalışıyorum” diye konuştu.

 

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