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Sinan Akçıl... 'BAKAN OLMAK İSTİYORUM'

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Sinan Akçıl... 'BAKAN OLMAK İSTİYORUM'
Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin ilk interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ‘Yüzyılın Aşkı’ albümü ile müzikseverlerle buluşan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

 Hayli keyifli anların yaşandığı ‘Hadi Be’ canlı yayınında Sinan Akçıl, Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi ve bir o kadar da iddialı açıklamalarda bulundu

Maço Bir Adamım

Maço bir kişiliğe sahip olduğunu ve kız arkadaşlarının giyimininden ve eve giriş saatine kadar bir çok şeye karıştığını söyleyen Sinan Akçıl “ 10 yıl önce bir kız arkadaşım senin dışın Ricky Martin için Kadir İnanır diyordu.

Ben maço bir insanım. Kız arkadaşıma bunu giyme yada eve girdiği saatlere karışabilirim” dedi.

Özgürlüğümüzü Satıyoruz

Magazin basını ile bir sıkıntısı olmadığını ve sanatçı olanların kendi özgürlüğünü sattığını söyleyen Sinan Akçıl “ Sanatçı oluyorsan kendi özgürlüğünü satmış oluyorsun. Bunu kabul edeceksin. Magazinciler işini yapıyor” dedi.

Sağ Ayakla Evden Çıkmalıyım

Takıntıları olduğunu evden ve sahneye çıkarken sağ ayakla çıkmasını gerektiğini söyleyen Sinan Akçıl “ Takıntılarım var. Evden ve konsere çıkarken sağ ayakla çıkmam lazım. Bir konsere sol ayağımla çıktım diye geri dönüp tekrar sağ ayağımla çıktım. Evden de öyle çıkmam lazım günüm iyi geçmez yoksa” dedi.

Kasap Olabilirdim

Sanatçı olmasaydı reklamcı veya kasap olabileceğini söyleyen Akçıl, küçükken de reklamlarda yer aldığını söyleyerek “ Sanatçı olmasaydım reklamcı veya kasap olurdum. Özellikle kasapları izlemeyi çok severdim. Annem reklam yönetmeniydi 5 yaşımda çok reklamlarda oynadım” dedi.

Türkiye’de Benim Gibisi Yok

Türkiye’de kendisi gibi piyano çalan şarkıcı olmadığını söyleyen Sinan Akçıl “ Türkiye’de benim gibi piyano çalabilen bir şarkıcı daha yoktur. Hedefim kendi şarkılarımı söz olmadan piyano ile çalarak albüm yapmak” dedi.

Tesadüfen Yaşıyorum

İş haricinde çok umursamaz ve rahat birisi olduğunu söyleyen Sinan Akçıl “ Annem bana tesadüfen yaşıyorsun diyor. En rahat, en dağınık ve vurdumduymaz insanlardan birisiyim. Bu durumu işime kesinlikle yansıtmıyorum” diye konuştu.

Beyaz Gibi Olmayacağım

Evleneceği kadını bulana kadar el ele insanların içine pek çıkmak istemediğini ve Türk bir kadından çocuk yapmak istediğini söyleyen Sinan Akçıl “ Evleneceğim kadınla birlikte olana kadar el ele gezmeyi, insanların içine çıkmayı pek düşünmüyorum.

Çocuk konusunda da ben Beyazıt Öztürk  olamam. İllaki çocuk yapacağım. Çocuk yaparsam da bir Türk kadından olacak” dedi.

Bakan Olmak İstiyorum

İleride siyasete atılacağını milletvekili hatta bakan olmak istediğini söyleyen Sinan Akçıl “İleride siyasete atılmak milletvekili olmak istiyorum.

Sürekli siyasi programlar izleyerek uyuyorum. Gençliğin sorunlarıyla ilgilenen bir bakanlık kurulmasını çok istiyorum” dedi.

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