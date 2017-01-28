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Sinan Akçıl... HERKESTEN HABERSİZ AMELİYAT OLDU!

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Sinan Akçıl... HERKESTEN HABERSİZ AMELİYAT OLDU!
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl gittiği halı saha maçı sırasında dizinden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Akçıl'ın dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Akçıl 3 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın dizinde menisküs yırtığı tespit edilip ameliyata alındı. Akçıl 2 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl gittiği halı saha maçı sırasında dizinden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Akçıl'ın dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Akçıl 3 saat süren bir ameliyata alındı ve 2 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Rahatsızlığını hayranlarını tedirgin etmemek için saklayan Akçıl, gazetecilerin sürekli hastaneye gelmesinden rahatsız olup sosyal medya hesabından rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Akçıl'ın açıklaması:

"Şimdi bilirler ki beni sevenleri panikletmemek için asla boyle paylaşımlar yapmam, gizlerim, ama 2 gecedir bulundugum hastahaneyi sık sık ziyaret eden sevgili gazeteci dostlarım, ben iyiyim merak etmeyin ve biz az önce kimseye görünmeden çıktık oradan haberiniz olsun, başka şeyler yazabilirsiniz diye de ben söyleyeyim, halı sahadan sonra anlaşıldı ki meniskus yırtığı başlangıcı olmuş, hallettik 3 saatlik operasyonla, kendi gazetemden yazayım dedim yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler, iyi haftasonları..."

 

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