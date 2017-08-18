Sinan Çalışkanoğlu... "ZİRVEDE OLMAK GÜZEL BİR DUYGU"!..

Fox Tv ekranlarının reytinglerde gün birincisi olan, sevilen yarışma programı “İlk Buluşma”nın sunucusu Sinan Çalışkanoğlu, gördükleri ilgiden bir hayli memnun.

Başarıyı yaptıkları işin samimiyetine bağlayan Çalışkanoğlu, “Zirvede olmak nasıl duygu?” sorusuna; “Zirvede olmak güzel duygu. Büyük emek sarfederek bir iş yaptık.

Bunun karşılığında birinci olmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama reyting koşulları da var, diziler var karşımızda. Saat 20.00’de ki dizileri geçiyoruz.

İlk 5’in içinde olacağımızı biliyordum ama 1’inci olabilmemiz çok büyük bir başarı. Her hafta sonuçlar bu şekilde geliyor. Bizde aynı kalitede programımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu durum bizi çok motive ediyor” dedi.

Şu an rakipsiz misiniz sorusuna, “Tabi ki. Şu anda tv programları içerisinde en komik program bizimki. Diğer yarışma programlarında gidişat hemen hemen bellidir. Burada bir risk alıyorsun. Karşına çıkacak sonuç ne olur hiçbir zaman bilemiyorsun. Birşeye niyetlenebilirsiniz fakat oradan o sonucu alamayabilirsiniz. O bölümü çıkaramama durumu da var. Yazılı senaryosu olan bir hikaye değil bu. İnsan hikayesi çekiyorsun. Benim şu ana kadar yaptığım en enteresan ve zevkli iş.” dedi.