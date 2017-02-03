Şinasi Günaydın... 2017 DAMATLARI ONA EMANET!

İstanbul Lütfi Kırdar’da Patika Fuarcılık tarafından 15. Kez düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı’nda Şinasi Günaydın firmasının Damatlık defilesinde ünlüler adeta podyumda şov yaptı.

Damatlık defilesinde podyuma çıkan ünlü isimler, defilenin sonunda duygulu anlar yaşattı… 2017 damatlık modellerinin sergilendiği ‘Miracle’ konseptli defilenin sunuculuğunu Çiğdem Tunç üstlenirken podyuma televizyon, sinema ve tiyatro ekranlarından tanınan isimler çıktı. Şenay Akay, Açelya Elmas, Murat Başaran, Nuri Alço, Emre Kızılırmak, Hamdi Alkan, Faik Öztürk, Ahmet Çevik, Gurur Aydoğan, Serkan Tan, Nida Şan, Furkan Palalı, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un yer aldığı defile büyük ilgi gördü. İzleyenlerden büyük alkış alan defilenin son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Ünlü model Şenay Akay gelinlik ile podyuma çıktı ve finalde Türk bayrağı açtı. Defileye katılan tüm ünlü isimler podyuma gelerek izleyenlerle birlikte Akay’ı alkış yağmuruna tuttu. Memleketim şarkısı eşliğinde yaşanan bu duygulu anlarda Şinasi Günaydın ve defileyi izlemeye gelenler gözyaşlarını tutamadı.