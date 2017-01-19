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Sıradaki Gelsin... BU HAFTA NEFESLER, 155 BİN LİRA İÇİN TUTULUYOR!

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Sıradaki Gelsin... BU HAFTA NEFESLER, 155 BİN LİRA İÇİN TUTULUYOR!
Bağımlılık yaratan, ezber bozan, kahkaha attıran ve para dağıtan ‘Sıradaki Gelsin’ bu hafta 20 Ocak Cuma günü ekranda.

Yapımcılığını Endemol Shine Türkiye’nin üstlendiği, başarılı sunucu ve oyuncu Emre Karayel’in sunduğu, ‘Sıradaki Gelsin’de yine  heyecan ve eğlence bir arada.

NEFES KESEN BÜYÜK FİNAL

4’üncü ve yeni bölümüyle ekranda gelecek olan ‘Sıradaki Gelsin’de Cuma akşamı 155 bin liralık final heyecanı yaşanacak. Gecenin en çok kazananı olmayı başararak finale çıkmaya hak kazanan Burak Noğay, 155 bin lira için saniyelerle yarışacak, nefesler tutulacak.

KAHKAHA DOLU DİYALOG

Geçen hafta sakallarını keserek yarışmayı sunan ve izleyiciden yeni görünümüyle ilgili tam not alan Emre Karayel’in bu hafta ‘sakallı’ ve ‘sakalsız’ halini kıyaslayan bir yarışmacıyla yaşadığı diyolog ise ekran başındakileri kahkahaya boğacak. 

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