Sıradaki Gelsin... TAM 135 BİN LİRALIK BÜYÜK FİNAL HEYECANI

Emre Karayel’in sunduğu, ‘Sıradaki Gelsin’de 12 Ocak Perşembe akşamı baş döndürücü bir tempo var.

Bağımlılık yaratan, ezber bozan, eğlenceli soruları ve bol para ödüllü ‘Sıradaki Gelsin’ de onlarca yarışmacı sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

135 BİN LİRALIK NEFES KESEN BÜYÜK FİNAL:

‘Sıradaki Gelsin’de 135 bin liralık final heyecanı izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Gecenin en çok kazananı olmayı başaran ve finale çıkmaya hak kazanan Haluk Ekici, tam 135 bin lira için büyük finalde yarışacak, nefesler tutulacak.

10 BİN’İN ÜZERİNDE BAŞVURU

Henüz iki haftadır yayında olmasına rağmen yarışmanın resmi başvuru adresi ‘www.siradakigelsin.tv’ adresine 10 binden fazla kişi başvuru yaptı

TESCİLLİ GÜZEL ALİNA DA YARIŞMADA

Bir süredir ülkemizde yaşayan Best Model Of The World yarışmasının tescilli güzeli Alina Dotsyn da ‘Sıradaki Gelsin’in sürpriz isimlerinden. Oynadığı farklı karakterler ve sempatik Türkçe’siyle yarışmacılara sorular soran Alina dikkatleri üzerine çekiyor.