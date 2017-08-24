Snapchat... DAHA DA RENKLENİYOR!..

Yeni “tint brush” (“ton fırçası“) aracınızla çektiğiniz Snap‘te belirli bir nesneyi seçip onu dilediğiniz renge boyayabiliyorsunuz.
Nesne tanıma teknolojisi ile mümkün olan Snap’te nesne renklendirme, Snapchat‘in görüntü teknolojisinde diğer uygulamalardan her zaman bir tık önde olduğunu kanıtlar nitelikte.
Çoklu Snap Çekme
Snapchat, Snap’lerinizi sadece renklendirmekle kalmıyor, ayrıca daha fazla Snap çekmeniz için size yeni fırsatlar da sunuyor. Son güncellemesine eklediği “Multi-Snap” (“Çoklu Snap“) özelliği, bir Snap içinde her biri 10 saniyeyi geçmeyen 6 farklı Snap‘i birleştirip Çoklu Snap‘ler çekmenize izin veriyor.
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