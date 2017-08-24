Snapchat... DAHA DA RENKLENİYOR!..

Snapchat bu alanlardaki uzmanlığını tekrar konuşturdu ve çektiğiniz Snap‘lerinizi daha fazla renklendiren yeni bir özellik ekledi. Özelliğin adı; “tint brush“.

Yeni “tint brush” (“ton fırçası“) aracınızla çektiğiniz Snap‘te belirli bir nesneyi seçip onu dilediğiniz renge boyayabiliyorsunuz.

Nesne tanıma teknolojisi ile mümkün olan Snap’te nesne renklendirme, Snapchat‘in görüntü teknolojisinde diğer uygulamalardan her zaman bir tık önde olduğunu kanıtlar nitelikte.

Çoklu Snap Çekme