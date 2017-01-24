Şok İddia... "ADELA'NIN BABASI BENİM"!..

Mehmet Asar isimli Antalya'lı türkücü dünyaca ünlü şarkıcının kendi kızı olduğunu iddia etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele gerçekte Türk mü?

Genlerinde Türklük olduğunu bir röportajında açıklayan Adele, en son Ahmet Kaya'nın 'Acılara Tutunmak' şarkısını aşırmasıyla gündeme gelmişti.

Şimdi ise babası olduğunu iddia eden bir Türk ortaya çıktı. Mehmet Asar isimli Antalya'lı türkücü dünyaca ünlü şarkıcının kendi kızı olduğunu iddia etti.

Mehmet Asar'ın iddiasına göre Adele'in annesi Penny Adkins’in tatil için 1987 yılında Gümbet’e geldi. O sıralarda Mehmet Asar taksicilik yapıyordu ve Penny Adkins’le öyle tanıştı. Bir hafta boyunca Adele'in annesini dolaştırdı ve bu sırada ilişkileri başladı. Adele'in babası olduğunu iddia eden Mehmet Asar devamında şunları söylüyor;

"-O sırada birbirimizden hoşlandık, sevdik. İki hafta boyunca birlikte olduk. Daha sonra tatilini uzattı, bir ay sonra İngiltere’ye döndü. Ardından iki kez daha Bodrum’a geldi, bir ay kaldı. Birkaç kez telefonla görüştük. Annesiyle birlikte olduğumuz tarihle, Adele’nin doğum tarihleri birbirine tam olarak uyuyor.”

Mehmet Asar'ın delili ise Adela'nın annesi ile olan fotoğrafı ve ünlü sanatçının bitişik parmakları.

MEHMET ASAR'IN ADELE İDDİASI

Mehmet Asar 52 yaşında ve bir saz ustası. Türkcü olan Mehmet Asar Bodrum'da yaşıyor. Adele’in geçen yıl Grammy ödüllerini kazanınca merak edip araştırdığını belirten Asar, “Ailesine baktığımda, annesinin yıllar önce benim birlikte olduğum İngiliz kadın olduğunu öğrenince şoke oldum. Sevdiğim kadın, Adele’in annesiydi. Yıllar geçmesine rağmen değişmemişti” ifadelerini kullandı. Twitter



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Adele'in babasıyım diyerek ortaya çıkan Mehmet Asar, ünlü şarkıcının annesi ile 1987 yılında Gümbet'e geldiğinde tanışmış. O sırada taksicilik yapan Mehmet Asar olayın ayrıntılarını şu şekilde anlattı;

-“Penny Adkins ve arkadaşlarına iki hafta boyunca Bodrum koylarını ve Denizli Pamukkale’yi gezdirdim. Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. O sırada birbirimizden hoşlandık, sevdik. İki hafta boyunca birlikte olduk. Daha sonra tatilini uzattı, bir ay sonra İngiltere’ye döndü.

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ADELE'İN DOĞUM TARİHİ UYUYOR

-İki kez daha Bodrum’a geldi, bir ay kaldı. Sonra dönerken, beni götürmek istedi. Ancak ben İngiltere’de değil Bodrum’da yaşamak istediğimi, istiyorsa burada kalabileceğini söyledim. Memleketine döndü. Birkaç kez telefonla görüştük. O zamanın şartlarında telefonla görüşmek hem zor, hem pahalıydı. Ondan sonrada görüşemedik. Annesiyle birlikte olduğumuz tarihle, Adele’nin doğum tarihleri birbirine tam olarak uyuyor.” Twitter



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‘PARMAKLARININ BİTİŞİKLİĞİ BENİMKİ GİBİ’

-“Adele’in hareketlerini incelediğimde çene, göz, yüz yapısı, saçları ve konserler sırasında sağ elini kaldırdığında 3 ve 4’üncü parmaklarının bitişik olduğunu gördüm. Daha çok şaşırdım çünkü, benim sağ elimin 3 ve 4’üncü parmakları da kaldırdığımda bitişiktir. Ayrıca Adele’nin söylediği şarkılarda yaptığı vurgular, benim söylediğim eserlerdeki vurgulara çok benziyor, bu da genetik olabilir.” Twitter



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ADELE'İN ANNESİNİNDEN SONRA EVLENMEDİM

-“Adele’in annesini tanıdıktan sonra bugüne kadar hiç evlenmedim. Yıllarım onu düşünmekle geçti. Birkaç kez telefonla görüştük. Şimdi Adele’nin gerçekleri öğrenmesini istediğim için bunu açıklamak zorunda kaldım. Adele ve annesini Bodrum’a davet ediyorum. Gelsinler burada tatil yapsınlar, tanışalım. Twitter



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DNA TESTİ YAPTIRMAK İSTİYORUM

- Adele’nin babası olduğumu düşünüyorum, hissediyorum. Adele isterse onun için DNA testi bile yaptırırım. Bu konuda bilinmesini istediğim en önemli şey de hiçbir beklentim yok. Ben Bodrumlu’yum ve halim vaktim yerinde. Sadece kızım gerçekleri bilsin istiyorum.”

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ADALE TÜRK MÜ?

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele verdiği bir röportajında ailesinin Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı olduğunu açıklamıştı. Adele o söyleşi de şu ifadeleri kullanmıştı; "Yemek yemeyi seviyorum... Aslında çok komik, çünkü bütün ailem zayıf. Ailem Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı... Ben babamdan dolayı yarı Galli’yim, bu yüzden de yuvarlak hatlarım var. Kilolarım babamdan geliyor." Twitter



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